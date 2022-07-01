Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
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Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве

Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве

Курсантам, прибывшим на практику в Усть-Кут из других регионов, предлагают остаться жить и работать в городе на ВЛРП, входящей в Segezha Group. В середине июня на практику приехали около 100 курсантов из Хабаровского края, Иркутской, Амурской, Новосибирской и Вологодской областей, а также Республики Карелия.

Пароходство заключило соглашения о статическом сотрудничестве с Велико-Устюгским филиалом ФГБОУ ВО «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», Беломорско-Онежским филиалом ФГБОУ ВО «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», Амурским филиалом Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского и ФГБОУ высшего образования «Сибирским государственным университетом водного транспорта».

Сейчас юнги закачивают изучать теорию на транспортных судах пароходства и скоро приступят к освоению практических навыков во время навигации на реке Лена и её притоках. Предприятие доставляет топливо и жизненно важные товары в отдаленные районы Иркутской области. И за свой труд во время практики курсанты будут получать зарплату. Руководство предприятия рассчитывает, что большинство из курсантов захотят остаться работать в ООО «Верхнеленское Речное пароходство» и переедут жить в Иркутскую область.

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По материалам: irk

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