Лавров заявил о потерянном смысле НАТО после развала Варшавского договора
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Лавров заявил о потерянном смысле НАТО после развала Варшавского договора

Лавров заявил о потерянном смысле НАТО после развала Варшавского договораГлава МИД России Лавров заявил об утрате смысла НАТО после развала Варшавского договора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления об оборонительном характере НАТО — «глупые и стыдные», поскольку эти функции объединения были утрачены, как только развалились Советский союз и Варшавский договор. Цитату приводит РБК.

По мнению главы МИД, НАТО постоянно находится в поиске внешнего врага, поскольку смысл организации был потерян уже в 1990-х. Такую утрату признают «даже многие политики, аналитики на Западе», считает Лавров. Министр заявил, что уже сейчас блок стремится усилить влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, что также отрицает его оборонительный характер.

Альянс был создан после Второй мировой войны. Его главной целью считали защиту союзников от возможных нападений со стороны СССР. Организация Варшавского договора при этом была создана позднее, в середине 1950-х. Она прекратила свое существование в начале 1990 годов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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