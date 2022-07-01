Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась трогательным видео, на котором запечатлела, как провела вечер с дочерью Машей. Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Однако обычно Лера находится на съемках шоу «Секрет на миллион» или «Звезды сошлись». Также ее часто приглашают вести фестивали и праздничные концерты. В 51 год она может похвастаться стройностью, а ее образы всегда женственные и яркие. Кудрявцева поделилась свежим видео с трехлетней Машей, на котором дочка в платье с романтичным принтом резвится во дворе и ловит мыльные пузыри. Примечательно, что Лера ее не ругала. Она спокойно смотрела, как кроха веселится. К слову, в свои три года Маша проявляет свой характер и порой устраивает истерики. Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что она растет копией мамы. «Ну что за прелесть», «Такая красивая», «Ну не девочка, а чудо», «Столько счастья», «Платье-то какое красивое», «Просто ненаглядная», «Ну лучик солнца наш», — прокомментировали пост подписчики.