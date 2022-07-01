Лидер Китая высказался о будущем Гонконга
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Лидер Китая высказался о будущем Гонконга

Лидер Китая высказался о будущем ГонконгаСи Цзиньпин: принцип «одна страна, две системы» за 25 добился успехов, его незачем менять

Практическая реализация принципа «одна страна, две системы» за последние 25 лет добилась общепризнанных успехов в Гонконге, его незачем менять. Так о будущем Гонконга высказался лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

Выступая на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая, председатель КНР подчеркнул, что основная цель принципа «одна страна, две системы» заключается в защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, а также в поддержании долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао, он был «многократно проверен на практике и соответствует фундаментальным интересам страны и народа».

«Нет смысла менять такую хорошую систему, ее следует придерживаться на протяжении длительного времени», — заключил Си Цзиньпин.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин не решился оставаться на ночь в Гонконге в ходе двухдневного визита с 30 июня по 1 июля.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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