Матвиенко предложила изменить параметры бюджета Союзного государства
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Матвиенко предложила изменить параметры бюджета Союзного государства

Матвиенко предложила изменить параметры бюджета Союзного государства

Программы, которые финансируются в рамках бюджета Союзного государства (СГ), должны быть нацелены на конкретные результаты и ориентированы на межрегиональную кооперацию «на земле». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на IX Форуме регионов России и Белоруссии в Гродно 1 июля.

Во второй день форума прошла встреча председателей верхних палат национальных парламентов России и Белоруссии Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой с руководителями регионов двух стран.

Матвиенко отметила, что в бюджете СГ «идеологии нет», а заложен «случайный» выбор в пользу тех, кто пробился кабинеты. «Давайте поддержим реальные проекты «на земле». Губернаторы вгрызутся в них и свою «копейку» заработают», — считает она.

Коллегу поддержала председатель Совета Республики (верхняя палата парламента) Белоруссии Наталья Кочанова — по ее словам, количество реализуемых совместных проектов в рамках бюджета СГ уменьшается (Кочанова заявила, что на сегодня таковых осталось всего три), а попасть в число финансируемых из казны Союзного государства очень не просто из-за сложных бюрократических согласований. «Программы и проект должны быть более приземленными», — считает она.

Так как бюджет СГ не принимается без одобрения «союзным» Парламентским Собранием, Матвиенко предложила не визировать документ на следующий год, если в него не внесут изменения.

Матвиенко также обратилась лично к присутствующему на заседании в Гродно вице-премьеру Алексею Оверчуку, курирующему в Правительстве России вопросы интеграции на евразийском и постсоветском пространстве, с просьбой «дать «зеленую улицу» проектам, соглашения о реализации которых будут подписаны на Форуме регионов-2022 — прежде всего, это касается промышленной кооперации в сельском хозяйстве. «Нам надо союзные программы «опустить на землю» — бюджет небольшой (4,6 миллиарда рублей РФ на 2022 год — прим.ред.), но она используется полностью. А отдача от этих средств должна быть очень и очень большой», — заявила председатель Совета Федерации.

При этом госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев поблагодарил спикеров за позицию «удерживать бюджет, пока он не будет продуманный, масштабный и результативный для регионов».

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По материалам: pnp.ru

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