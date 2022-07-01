Матвиенко рассказала, что экспорт белорусских удобрений может идти через Ленобласть
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Матвиенко рассказала, что экспорт белорусских удобрений может идти через Ленобласть

Матвиенко рассказала, что экспорт белорусских удобрений может идти через Ленобласть

Решение вопроса о строительстве в Ленобласти логистического центра для экспорта удобрений из Белоруссии находится в активной стадии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе Форума регионов России и Белоруссии.​​

Россия оказывает непосредственную помощь Белоруссии для формирования логистических путей для экспорта товаров из республики, отменила председатель Совфеда.​​

«Уже в активной стадии решение о строительстве пункта в Усть-Луге (поселок в Ленинградской области — Прим. ред.) для транспортировки удобрений белорусских и других товаров», — цитирует ее ТАСС.

Дагестан и Астраханская область прорабатывают вопрос транзита белорусских товаров через свои морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и предварительные договоренности уже достигнуты, добавила Матвиенко.


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По материалам: pnp.ru

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