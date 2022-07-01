Microsoft представила уникальную Xbox Series X в виде молота Тора
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Microsoft представила уникальную Xbox Series X в виде молота Тора

Microsoft представила уникальную Xbox Series X в виде молота Тора


Microsoft не перестает удивлять уникальными лимитированными игровыми приставками, созданными специально для розыгрыша. Чаще всего, такие модели представляют собой Xbox Series S в уникальном дизайне. Но к скорому выходу фильма «Тор: Любовь и гром» подразделение Xbox представило лимитированную Xbox Series X.

Игровая приставка Xbox Series X выполнена в стиле молота Тора. Сама консоль сделана в виде набалдашника молота, и из нее торчит ручка. На консоли можно видеть название фильма.


Пока приставка представлена только в виде рендера, как она будет выглядеть в живом варианте — неизвестно. Консоль выпущена лимитированной и только для розыгрыша, который Xbox проводит в Twitter.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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