МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой России
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МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой России

МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой РоссииЗамглавы МИД Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст угрозу для РФ

Перспективное вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст реальную угрозу для России. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, выступая на конференции клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, становясь членами альянса, Швеция и Финляндия «становятся объектами натовского планирования», то есть НАТО будет планировать операции с территории этих стран. «Это новая военно-политическая реальность, которая будет влиять и на наш процесс военного планирования», — заявил Александр Грушко.

«Теперь мы будем иметь дело с ситуацией, когда вдоль наших рубежей могут быть размещены потенциалы, которую будут реально угрожать безопасности России и мы будем предпринимать все меры для обеспечения безопасности», — подчеркнул замглавы МИД России.

В своем выступлении Грушко также отметил, что решение Швеции и Финляндии стать членами альянса превратит их из «уважаемых членов международного сообщества» в «натовскую периферию».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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