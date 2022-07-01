МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой России

Вадим Карасев

Замглавы МИД Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст угрозу для РФ

Перспективное вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст реальную угрозу для России. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, выступая на конференции клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, становясь членами альянса, Швеция и Финляндия «становятся объектами натовского планирования», то есть НАТО будет планировать операции с территории этих стран. «Это новая военно-политическая реальность, которая будет влиять и на наш процесс военного планирования», — заявил Александр Грушко.

«Теперь мы будем иметь дело с ситуацией, когда вдоль наших рубежей могут быть размещены потенциалы, которую будут реально угрожать безопасности России и мы будем предпринимать все меры для обеспечения безопасности», — подчеркнул замглавы МИД России.

В своем выступлении Грушко также отметил, что решение Швеции и Финляндии стать членами альянса превратит их из «уважаемых членов международного сообщества» в «натовскую периферию».