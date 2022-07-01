Минздрав обновил стандарт лечения ожирения у взрослых

Диагностировать и лечить ожирение у взрослых будут по новому стандарту, который вступает в силу 10 июля. Документ регламентирует оказание плановой помощи в амбулаторных и стационарных условиях. Приказ Минздрава об этом опубликовали 29 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленном стандарте лечения ожирения прописаны виды первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, которую будут оказывать взрослым пациентам стационарно и в амбулаторных условиях. Такая помощь может включать консультацию терапевта, эндокринолога, кардиолога, хирурга, психиатра, а также различные виды лабораторных и инструментальных методов исследования. В частности, к таким методам на этапе диагностики добавили анализ крови на уровень гликированного гемоглобина, определение уровня железа сыворотки крови, анализ крови на уровень общего кальция, а также эзофагогастроскопию, пульсоксиметрию, кардиореспираторный мониторинг и дуплексное сканирование вен.





Если у пациента есть показания к хирургическому лечению ожирения, в стационаре ему могут провести лапаротомическую или лапароскопическую продольную резекцию желудка, гастрошунтирование - комбинированную операцию, при которой уменьшают объем желудка, - и другие сложные вмешательства. В списке лекарств стандарта появились и новые препараты для лечения ожирения.

Ожирение — социально значимое заболевание, с которым нужно очень серьезно бороться, уверен сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. «Мы давно добивались, чтобы виды помощи в рамках программы госгарантий для пациентов с лишним весом и ожирением расширили», - сказал эксперт «Парламентской газете». По словам Жулева, если исследования и методы лечения включают в стандарты, то такую помощь пациентам будут оказывать бесплатно.





А заслуженный врач России, член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый считает, что для эффективной борьбы с ожирением также нужна грамотно выстроенная профилактика. Необходимо больше информировать население об опасности этого заболевания и обучать врачей профилактике ожирения, отметил сенатор. Прежде всего, терапевтов, семейных врачей и врачей общей практики. Даже если пациент приходит к врачу с другой проблемой, специалист, увидев, что у него ожирение, должен дать рекомендации по лечению, подчеркнул Круглый.