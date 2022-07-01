Мирослава Карпович после слухов о Прилучном, высказалась о личной жизни
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Мирослава Карпович после слухов о Прилучном, высказалась о личной жизни

Мирослава Карпович после слухов о Прилучном, высказалась о личной жизни
Актриса Мирослава Карпович посмеялась над слухами. Артистка не так давно рассталась с Павлом Прилучным, который в кратчайшие сроки нашел ей замену. Актер закрутил роман с армянской актрисой Зепюр Брутян, а в мае этого года влюбленные поженились. После этого они уехали в свадебное путешествие на Маврикий. Ходили разные слухи по поводу того, как Карпович пережила разрыв со звездой «Мажора». Одни писали, что она чуть ли не в депрессии и держится из последних сил. Другие утверждали, что Мирослава уже влюблена в другого мужчину, поэтому к уходу Прилучного отнеслась спокойно.
На днях Карпович дала небольшое интервью, во время которого ответила на вопрос о своей личной жизни. Интересно, что она не стала подтверждать или опровергать ни один из слухов о себе. Мирослава смеётся, что не хочет отбирать работу у авторов этих сплетен. «Про меня так здорово все в интернете и на новостных порталах придумывают! Давайте не будем отнимать у людей поле для творчества»,— уходит Карпович от ответов на вопрос о том, занято ли сейчас её сердце.  На прошлой неделе, напомним, журналисты нашли подтверждение, что Прилучный действительно женился на Брутян. В открытых источниках обнаружилась информация о том, что избранница актера официально сменила фамилию. Еще в мае она поменяла документы и стала Зепюр Прилучной.
# Шоу-бизнес Карпович Мирослава
По материалам: z-aya

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