Мэр Бодайбо и «Полюс» рассказали о возможных последствиях запрета на импорт золота

В конце июня страны «Большой семерки» объявили о своем намерении ввести запрет на импорт российского золота. Об этом сообщил президент США Джо Байден. На сайте Минфина США появилось распоряжение об эмбарго на драгметалл из России.

«Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте минфина США.

Примерно 10% российского золота добывается в Бодайбинском районе Иркутской области. В том числе, в Бодайбо расположены предприятия одной из крупнейших золотодобывающих компаний «Полюс». Редакция IRK.ru спросила в компании, как золотое эмбарго повлияет на производственные процессы и объемы золотодобычи.

В ответе «Полюса» на официальный запрос сказано, что эмбарго на экспорт драгметаллов из России за рубеж не затрагивает деятельность компании. «„Полюс“ продает добытое золото исключительно на внутреннем рынке российским банкам. Подобные санкции не окажут влияния ни на текущую добычу, ни на план 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

На вопрос о дальнейших перспективах одного из самых масштабных проектов компании — разработке месторождения Сухой Лог в Бодайбинском районе — «Полюс» ответил, что там продолжаются комплексные инженерные исследования.​ В 2021 году компания завершила реализацию программы разведочного бурения глубоких горизонтов и флангов Сухого Лога. Полученные результаты изучают эксперты, готовится технико-экономическое обоснование проекта.

Ситуацию журналисту IRK.ru прокомментировал мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев. Он отметил, что запрет на импорт золота из России окажет незначительное влияние на работу предприятий, однако укрепление рубля создает проблемы для компаний.

По словам Евгения Юмашева, именно укрепление рубля по отношению к доллару негативно сказывается на работе предприятий. «Валовая выручка в рублях настолько низкая, что даже не окупает затраты. Импортные запчасти выросли в цене, ГСМ дешевле не стал, зарплату снижать никто не планирует. Главная проблема сегодня — укрепление рубля к доллару именно для золотодобытчиков. Кризисов у нас в стране было много, каждый из них был связан с курсом рубля и позитивно сказывался на золотодобыче, потому что в рублях выручка росла. Конечно, то, что происходит сейчас — это не первые трудности в нашей стране. Я верю, что все преодолимо, президент Владимир Путин, Правительство РФ, губернатор Игорь Кобзев найдут пути решения этих проблем. Но на все нужно время», — резюмировал спикер.