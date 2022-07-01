Многообещающая игра Cult of The Lamb про культ ягненка получила новый трейлер
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Многообещающая игра Cult of The Lamb про культ ягненка получила новый трейлер

Многообещающая игра Cult of The Lamb про культ ягненка получила новый трейлер


Cult of The Lamb выглядит одним из многообещающих проектов этого года от издательства Delolver Digital. Проект уже имеет дату релиза — его обещают выпустить 11 августа на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Разработчики Cult of The Lamb представили новый трейлер, который рассказывает историю проекта и показывает геймплейные элементы. В трейлере есть субтитры на русском языке, в самой игре тоже заявлена русская локализация на старте.


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Напомним, что Cult of The Lamb — игра, в которой предстоит собирать вокруг себя «Культ ягненка». Игроку предстоит искать новых сторонников, обучать их и наказывать, сражаться с неверными и выполнять другие задачи.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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