На Ямале на волю выпустят пять стерхов
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На Ямале на волю выпустят пять стерхов

На Ямале на волю выпустят пять стерхов

В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на волю будут выпущены пять выращенных в питомнике стерхов, сообщает «Ямал-Медиа». Птиц вырастили в питомнике редких видов журавлей Окского государственного биосферного заповедника. Они получили имена Кума, Каин, Валдай, Ларьяк и Логиш. Стерхи будут выпущены в природу в Куноватском заказнике ЯНАО. Они будут снабжены GSM-передатчиками, при помощи которых ученые смогут отслеживать передвижение птиц, пути их миграции и суточную активность — показатели, которые позволят оценить успех адаптации к дикой природе.

Стерх, или белый журавль (Grus leucogeranus), на данный момент не может существовать без постоянной опеки человека. Еще в конце XVIII века в дельте Волги видели стаи белых журавлей числом до 300 птиц, пролетающие из родных обских болот на зимовку в Иран и Индию. Сейчас от популяции стерхов в нижнем течении Оби осталось около 20 птиц. Зимуют они к югу от Каспийского моря в иранской провинции Мазандеран. Несколько больше — возможно, до трех тысяч — стерхов в Якутии, где они гнездятся между реками Яна и Колыма. Они летают на зимовку в Китай.

Питомник стерхов на территории Окского государственного заповедника существует с 1979 года. С 1977 года стерхов выращивают в питомнике в штате Висконсин. Деятельность питомников основана на том, что из двух отложенных самкой стерха яиц в природе выживает только один птенец, так что орнитологи забирают одно из яиц для выведения в инкубаторе. За прошедшие годы создана резервная популяция стерхов в неволе, насчитывающая несколько тысяч особей.

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По материалам: polit.ru

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