Народные методы, чтобы быстро отбелить кроссовки и другую белую обувь

Многие любят белые кроссовки, но не все знают, как их можно быстро отбелить. Кроссовки и кеды являются достаточно популярной летней обувью. Вот только чистить их не совсем приятно, особенно белые участки.

Как подготовить белые кроссовки к отбеливанию

Перед тем, как приступить к отбеливанию кроссовок, нужно их предварительно подготовить. Это делается очень легко:

удалить грязь с помощью обычной щетки или тряпки. Не стоит переносить чистку на потом, стоит сделать это сразу после возвращения с улицы;

если вы в кроссовках прошлись по лужам и грязи, стоит подождать, пока они подсохнут. И только потом нужно попытаться максимально избавиться от загрязненных мест с помощью щетки или тряпочки;

нужно вынуть шнурки. Стирать их стоит отдельно хозяйственным мылом или специальным средством для устранения пятен.





Все процедуры по очистке должны проводиться только в перчатках, чтобы не навредить коже рук. Не нужно применять средства, изготовленные для очистки сантехники. Они хоть и могут отбеливать, но очень жесткие и имеют неприятный запах, поэтому можно испортить обувь. Все непроверенные методы лучше изначально попробовать на маленьком незаметном участке, чтобы не получилось так, что кроссовки после чистки придется только выбросить.

Как отбелить белые кроссовки самостоятельно

Попытаться придать новый вид белой обуви можно попробовать с помощью зубной пасты. Лучше всего брать обычную белую без добавлений и красителей. На грязное место наносят пасту, хорошенько втирая сухой щеткой. После этого нужно смыть ее мокрой тряпкой.





Пищевая сода также может стать незаменимым помощником. Средство смешивают с водой до получения кашицы. Нанеся его на кроссовки, нужно дать впитаться, после чего смыть. Чтобы получить более впечатляющий эффект, соду нужно перемешать с зубной пастой.

Если после таких манипуляций кроссовки не обрели приличный вид, в ход пойдет лимонный сок. Две ложки сока нужно смешать с таким же объемом воды, и протереть белые участки на обуви.

Для белых кроссовок, которые сделаны из кожи, подойдет смесь молока и крахмала. Средства берутся в одинаковых пропорциях и смешиваются. Полученную пасту густо наносят на кроссовки, после чего вытирают мокрой тряпкой.

Чем отбелить кроссовки

Существуют специальные отбеливатели, но нужно смотреть, чтобы они обязательно подошли для обуви из ткани. Кроссовки можно отправить на пару часов в воду с отбеливателем, после чего пройтись по грязи щеткой с зубной пастой, чтобы закрепить результат. В конце обувь поддается тщательному полосканию.

В том случае, если на ней присутствует сетка, чистка проводится более осторожно. Не стоит пользоваться агрессивными отбеливателями. В обувь нужно натолкать бумажные салфетки, чтобы средство для очистки не оказалось внутри.





Можно попробовать перемешать ацетон и уксус в одинаковых количествах. Данной смесью пропитывается ватный диск или салфетка, после чего нужно осторожно пройтись по загрязненным участкам. После обработки обувь ополаскивается под краном.

Жидкость для снятия лака поможет очистить белую подошву. Ее нужно нанести на обувь и подержать полчаса. Чтобы в дальнейшем подошва меньше загрязнялась, можно намазать ее прозрачным лаком в несколько слоев.

В обувных магазинах есть специальные средства для отбеливания. Такой вариант подойдет обуви из кожи или замши. Пользоваться ими легко: нужно просто намочить щетку и растереть средство по поверхности. Пена, которая получилась, легко убирается тряпкой или салфеткой.