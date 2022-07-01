«Неблагодарная наркоша! Будь проклята!»: Дана Борисова показала переписку с угрозами Андрея Разина
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«Неблагодарная наркоша! Будь проклята!»: Дана Борисова показала переписку с угрозами Андрея Разина

«Неблагодарная наркоша! Будь проклята!»: Дана Борисова показала переписку с угрозами Андрея Разина

Еще недавно Дана Борисова тепло общалась с продюсером Андреем Разиным. После смерти бывшего подопечного Разина, певца Юрия Шатунова, все изменилось. Теперь продюсер считает Дану чуть ли не своим врагом.


Дана, пожалуй, как и вся общественность, была шокирована смертью Шатунова. Блондинка поспешила высказаться по этому поводу, предположив, что многочисленные суды с Андреем Разиным очень негативно повлияли на Юру. Похоже, слова Борисовой не на шутку задели продюсера.

«Разин назвал меня неблагодарной наркошей и проклял. А все из-за чего? Я же с ним дружила. У него есть в Сочи гостиница, где на пятом этаже находятся апартаменты Юры. Как-то мы встретились с Андреем на каком-то ток-шоу, где приятно общались. Как-то Разин предложил мне, мол, бери дочку, приезжай ко мне хоть на все лето, остановишься в Юриных апартаментах. Мы приехали и потрясно отдохнули там с дочкой.

Мы еще не раз приезжали к Разину, но уже жили в простеньком номере. Разин тоже там был, он был с нами очень любезен, жарил нам яичницу на завтрак, отправлял машину к аэропорту. Я говорила, что благодарна ему. Но когда произошла трагедия, я не сдержалась и сказала, мол, Андрей затравил Юру судами. Видимо, Разин увидел где-то мои слова...» — поделилась 46-летняя телеведущая со «СтарХитом».


Дана уверена, что продюсер погорячился. «Настоящая дружба — это не когда постоянно льстишь, а имеешь право высказать свое мнение, путь оно и обижает. Ну действительно же Андрей затравил Юру. Как можно артисту не разрешать исполнять песни, которые с ним всю жизнь?! Андрей — это такой сутяжник — тот, кто любит ходить по судам», — порассуждала Борисова.

Что касается Андрея Александровича, то он уже прокомментировал кончину Юры Шатунова, с которым когда-то близко дружил. Первым делом продюсер выразил соболезнования близким артиста, скоропостижно умершего из-за обширного инфаркта.

«Пришла печальная весть. Сегодня не стало солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и порой сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются «жизнь». К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры. Выражаю самые искренние соболезнования семье и близким Юры. Царствие ему Небесное», — делился 58-летний Разин в соцсети.


# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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