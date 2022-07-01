«Обидно, что не можешь купить, правда?»: Собчак, Айза в шоке от наглости ASOS к россиянам
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«Обидно, что не можешь купить, правда?»: Собчак, Айза в шоке от наглости ASOS к россиянам

«Обидно, что не можешь купить, правда?»: Собчак, Айза в шоке от наглости ASOS к россиянам

Многие западные бренды покинули Россию, британский онлайн-магазин тоже прекратил продажи в нашей стране. А на днях в мобильном приложении ASOS пользователи увидели не самое корректное сообщение для россиян.


В мобильном приложении интернет-магазина появилась надпись с элементами троллинга. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласит сообщение.

По этому поводу уже возмутились известные персоны. К примеру, Ксения Собчак не понимает, к чему такие издевки над пользователями.

«Право на позицию имеет каждый бренд. Но оскорблять своих клиентов, которые приносили тебе огромную прибыль, — это как минимум неэтично, недальновидно с позиции бизнеса. Ну и как-то...» — отметила 40 летняя телеведущая. Позицию Ксюши разделила и Айза — бизнесвумен сделала репост публикации Собчак в личном блоге.

Напомним, о намерении уйти из России ASOS сообщил в начале марта. Тогда российские клиенты восприняли это в штыки и раскритиковали руководство компании.

«Спасибо, отписалась. Даже если вернетесь в Россию, заказывать у вас больше не буду. Для меня не существует компания, которая ведется на поводу у политики»; «Мы все уже давно поняли, что вы не обрабатываете заказы клиентов из России. Вопрос: почему не возвращаете деньги за сделанные более 21 рабочего дня возвраты?»; «Жаль все иностранные компании. Без России вы захлебнетесь. Вот вам, ребята, и демократия, во всей красе. Блокируют и запрещают деятельность компаниям, которые вообще далеки от политики», — делились пользователи Сети.

К слову, многие западные бренды уже понесли миллионные потери из-за ухода с рынка РФ. Однако пока мало кто из них намерен вернуться обратно.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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