Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи

44-летняя ведущая Оксана Федорова отдыхает в Сочи, откуда поделилась редким фото в купальнике. Оксана Федорова с каждым годом всё реже и реже позирует для фото в купальнике, хотя ей по-прежнему есть чем похвастаться. Бывшая «Мисс Вселенная» держит себя в ежовых рукавицах: следит за питанием и занимается бальными танцами, поэтому её фигура всё еще близка к идеалу. На днях ведущая прилетела в Сочи, где она год назад купила себе недвижимость. Этот дом Федорова использует как «дачу», приезжая туда на время детских школьных каникул. Накануне Федорова поделилась кадром, сделанным на местном пляже. На снимке ведущая лежит в расслабленной позе и демонстрирует публике свой плоский живот. На ней надет черно-белый лиф от бикини и короткие черные шортики. Интересно, что Оксана даже на пляж ходит при полном параде. Внимательные фанаты заметили, что ведущая загорает с макияжем на лице.Между прочим, Оксана много работала для того, чтобы отдыхать на море с чистой совестью. На днях в МГУ прошла торжественная церемония вручения дипломов. Федоровой выдали «корочку» о том, что она окончила музыкальное отделение на кафедре искусствоведения. «Диплом объединил все, что было важным для меня в последние два года: музыка, искусство, развитие моего благотворительного фонда и самореализации как творческой личности», — рассказывала Оксана.