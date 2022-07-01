Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи

Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
44-летняя ведущая Оксана Федорова отдыхает в Сочи, откуда поделилась редким фото в купальнике. Оксана Федорова с каждым годом всё реже и реже позирует для фото в купальнике, хотя ей по-прежнему есть чем похвастаться. Бывшая «Мисс Вселенная» держит себя в ежовых рукавицах: следит за питанием и занимается бальными танцами, поэтому её фигура всё еще близка к идеалу. На днях ведущая прилетела в Сочи, где она год назад купила себе недвижимость. Этот дом Федорова использует как «дачу», приезжая туда на время детских школьных каникул. Накануне Федорова поделилась кадром, сделанным на местном пляже. На снимке ведущая лежит в расслабленной позе и демонстрирует публике свой плоский живот. На ней надет черно-белый лиф от бикини и короткие черные шортики. Интересно, что Оксана даже на пляж ходит при полном параде. Внимательные фанаты заметили, что ведущая загорает с макияжем на лице.
Между прочим, Оксана много работала для того, чтобы отдыхать на море с чистой совестью. На днях в МГУ прошла торжественная церемония вручения дипломов. Федоровой выдали «корочку» о том, что она окончила музыкальное отделение на кафедре искусствоведения. «Диплом объединил все, что было важным для меня в последние два года: музыка, искусство, развитие моего благотворительного фонда и самореализации  как  творческой личности», — рассказывала Оксана.
# Шоу-бизнес Федорова Оксана
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки киберспорта
Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки киберспорта
США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной пошлиной
США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже
Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране
В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране
Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного платья, следует учитывать
Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве
Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве
Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла как псевдоним
Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла

Топ на сегодня

Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000
В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как начать новую жизнь
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как начать новую жизнь
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой болезни, из-за которой села в инвалидную коляску
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой

Еще по теме

Оксана Федорова рассказала, как отказалась от своего титула
Оксана Федорова запечатлелась с мужем на фоне шикарного «майбаха»
Оксана Федорова продемонстрировала идеальную фигуру поклонникам
Оксана Федорова жестко высказалась о пластиках моделей