Ольга Серябкина призналась, что готова обратно вернуться к Максу Фадееву

Певица Ольга Серябкина рассказала об отношениях с продюсером. Два года назад Максим Фадеев распустил всех артистов своего лейбла MALFA, в том числе и Ольгу Серябкину. Поклонники были удивлены таким решением и предположили, что между наставником и певицей случился серьезный конфликт. Исполнительница прокомментировала эти слухи. Ольга Серябкина уверяет, что никакой ссоры не было. Многолетнее сотрудничество с Фадеевым прекратилось по воле обстоятельств, из-за закрытия лейбла. Более того, сейчас певица не прочь снова поработать с 54-летним продюсером. Однако Ольга отметила, что для нее важна инициатива Максима. «Если предложение поступило бы, то... Словом, я всегда оцениваю ситуацию на текущий момент и не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если это будет всем в кайф...» — загадочно говорит 37-летняя звезда в подкасте «Нового Радио» «НеДудь».К тому же брюнетка с удовольствием поет на своих концертах хиты, созданные для нее Фадеевым. «Я являюсь соавтором этих синглов, мы с Максимом Фадеевым вместе их писали. У меня есть права на исполнение всех песен группы SEREBRO. Так что все абсолютно легально. Почему бы нет? Это огромная часть моего творческого пути», — говорит Серябкина. Ольга всегда тепло относилась к Максиму Александровичу. Публика даже предполагала, что коллег связывало нечто большее, чем работа в студии. В подкасте Серябкина еще раз подчеркнула, что они с Максом коммуницировали только как коллеги, а также добавила, что сенсаций о наставнике от нее никто не дождется. «Я никогда в жизни ни о чем не просила Максима Фадеева, у нас с ним были прекрасные отношения, мы работали как творческий тандем очень долго. Создали много хорошей музыки. Даже не хочу, чтобы спрашивали какие-то колкости. Я очень уважительно отношусь к периоду работы в лейбле MALFA», — сказала она.