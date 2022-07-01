Павел Прилучный успевает сняться с Брутян и в лифте, и в пробке
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Павел Прилучный успевает сняться с Брутян и в лифте, и в пробке

Павел Прилучный успевает сняться с Брутян и в лифте, и в пробке
Актер Павел Прилучный и после отпуска продолжает активно постить фото с возлюбленной Зепюр Брутян. Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в стране. Он стал популярным после съемок в картине «Закрытая школа», а потом ему довелось сыграть в сериале «Мажор». Скоро состоится премьера уже 3-го сезона этого сериала. Но в последнее время артист привлек к себе внимание, так как стал появляться на публике с новой возлюбленной. Примечательно, что после развода с Агатой Муцениеце он стал встречаться с Мирославой Карпович и едва ли не сразу с ней съехался. Однако свой роман Павел предпочитал не афишировать. Даже совместные фото они не публиковали. А в этом году актер неожиданно уехал на Маврикий с коллегой Зепюр Брутян. Он стал активно публиковать фото с ней. Сначала все стали обсуждать их роман и даже свадьбу, но потом Брутян заявила, что у них просто были съемки. Но пара все еще больше запутала, когда улетела отдыхать в Турцию. С собой Прилучный даже взял детей от Муцениеце. Лишь на днях они вернулись в Москву.
А теперь актер несколько дней провел с наследниками, а потом вернул их Агате. А сам, по всей видимости, теперь живет с новой возлюбленной. Журналисты выяснили, что она даже взяла фамилию избранника, поэтому ходят слухи об их тайной свадьбе. На этот раз Павел покрасовался с предполагаемой женой в автомобиле. Они оделись в одной цветовой гамме.
«Вечерние пробки в Москве... Но мы с Зепюр знаем, чем себя занять. Фоткаемся! А вы чем себя развлекаете в дороге?» — написал артист. Поклонники осыпали комплиментами Прилучного и его пассию. Многие отметили, что они гармонично смотрятся вместе.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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