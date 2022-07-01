Пережившая выкидыш Меган Маркл осудила запрет на аборты: «Многие женщины сейчас в отчаянии»
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Пережившая выкидыш Меган Маркл осудила запрет на аборты: «Многие женщины сейчас в отчаянии»

Пережившая выкидыш Меган Маркл осудила запрет на аборты: «Многие женщины сейчас в отчаянии»

С 2018-го Меган Маркл замужем за принцем Гарри. За это время бывшая актриса родила герцогу Сассекскому двоих детей — сына Арчи и дочь Лилибет. Но не все годы семейной жизни пары можно назвать счастливыми...


Дело в том, что два года назад Меган пережила выкидыш, о трагедии Маркл рассказала не сразу, а лишь спустя несколько месяцев. О непростом периоде жене принца до сих пор тяжело вспоминать.

«Как мне повезло, что смогла родить! Я знаю, каково это иметь связь с тем, кто растет внутри тебя. И я знаю, что такое выкидыш... Чем больше мы нормализуем разговор о вещах, которые влияют на нашу жизнь и тело, тем больше людей будут понимать, насколько необходимо иметь защиту», — заявила Меган.

40-летняя Маркл рада, что все же смогла выносить второго малыша, и пользуясь случаем экс-актриса отметила — каждый сам решает, сколько детей иметь. Этими словами Меган осудила американский закон, запрещающий аборты. «Мы с мужем много говорили об этом за последние несколько дней. Он тоже феминист. Его реакция на прошлой неделе была такой же, как и моя. Я знаю, что сейчас очень многие женщины в отчаянии. Опять же, мы должны объединиться. Мы должны что-то изменить!» — воскликнула она.

Как ранее отмечала Маркл, она не прочь еще раз ощутить радости материнства. А тех, кто, наоборот, не хочет обзаводиться наследниками — Меган не осуждает не планирует.

«Я всегда смотрю на вещи с надеждой. Если вы тот, кто искренне верит, что может быть что-то лучше, если вы тот, кто видит несправедливость, у вас есть выбор: вы можете сидеть и успокаиваться и наблюдать за ней, или вы можете сказать: «Что я могу сделать, чтобы вывести нас на другую сторону этого? Что мы делаем? Как мы делаем это? Как мы поддерживаем друг друга? Как мы получаем необходимые изменения по всей линии? Что нам нужно в этот момент, так это начать с надежды», — философствует супруга принца Гарри.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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