Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла как псевдоним

Певица МакSим показала редкий семейный снимок. Певица МакSим, вернувшаяся на сцену после тяжелой болезни, поделилась с подписчиками в соцсети редким фото со старшим братом, которому она и обязана своим оригинальным псевдонимом. Известно, что родственника артистки зовут Максим, он на четыре года ее старше и в детстве всегда заботился о младшей сестре, а она ходила за ним хвостом, поэтому в компании будущую звезду эстрады все стали называть по имени брата, так что, когда Марина отправилась покорять отечественную сцену, она взяла себе юношеское прозвище.Судя по снимку, МакSим с братом до сих пор поддерживают близкие отношения, хотя исполнительница предпочитает не делиться их совместными фото и ничего не рассказывает о семье. Фолловеры артистки отметили, что ее родственник весьма привлекательный мужчина, но, в отличие от известной сестры, «простой нормальный мужик, без понтов». Напомним, МакSим родом из Казани, ее родители не имели отношения к музыке: отец работал автомехаником, а мама – воспитательницей в детском саду. Марина с ранних лет играла на фортепиано, также посещала музыкальные курсы при школе, сочиняла песни. Однако высшее образование она получила на факультете по связям с общественностью и лишь потом начала строить карьеру певицы. МакSим преодолела немало испытаний прежде, чем стать известной. Первой ее песней, завоевавшей популярность на радио, оказалась композиция «Сантиметры дыхания». Окрыленная этим достижением певица перебралась в Москву, где поначалу ей жилось нелегко, но в 2006 году она выпустила дебютный альбом «Трудный возраст», сделавший ее звездой.