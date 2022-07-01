Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла как псевдоним
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Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла как псевдоним

Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла как псевдоним
Певица МакSим показала редкий семейный снимок. Певица МакSим, вернувшаяся на сцену после тяжелой болезни, поделилась с подписчиками в соцсети редким фото со старшим братом, которому она и обязана своим оригинальным псевдонимом. Известно, что родственника артистки зовут Максим, он на четыре года ее старше и в детстве всегда заботился о младшей сестре, а она ходила за ним хвостом, поэтому в компании будущую звезду эстрады все стали называть по имени брата, так что, когда Марина отправилась покорять отечественную сцену, она взяла себе юношеское прозвище.
Судя по снимку, МакSим с братом до сих пор поддерживают близкие отношения, хотя исполнительница предпочитает не делиться их совместными фото и ничего не рассказывает о семье. Фолловеры артистки отметили, что ее родственник весьма привлекательный мужчина, но, в отличие от известной сестры, «простой нормальный мужик, без понтов». Напомним, МакSим родом из Казани, ее родители не имели отношения к музыке: отец работал автомехаником, а мама – воспитательницей в детском саду. Марина с ранних лет играла на фортепиано, также посещала музыкальные курсы при школе, сочиняла песни. Однако высшее образование она получила на факультете по связям с общественностью и лишь потом начала строить карьеру певицы. МакSим преодолела немало испытаний прежде, чем стать известной. Первой ее песней, завоевавшей популярность на радио, оказалась композиция «Сантиметры дыхания». Окрыленная этим достижением певица перебралась в Москву, где поначалу ей жилось нелегко, но в 2006 году она выпустила дебютный альбом «Трудный возраст», сделавший ее звездой.
# Шоу-бизнес Максим, певица
По материалам: z-aya

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