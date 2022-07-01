Почему бомжующий Джамшут не обратился за помощью к Мартиросяну и Галустяну

После воплощения на телеэкране роли Джамшута в шоу «Наша Russia» к Валерию Магдьяшу пришла всенародная слава. Но после избиения и ограбления актер оказался на больничной койке, а потом и вовсе начал бомжевать. Проблемы валились как снежный ком.

Валерий Магдьяш продал квартиру в Подмосковье, так как собирался купить улучшенную жилплощадь. Но в роковой день его, идущего из банка, подстерегли грабители, жестоко избили и унесли все деньги. Выйдя из больницы, актер остался практически на улице. Сначала ночевал у друзей, а когда стало неудобно и вовсе стал бродяжничать, злоупотреблял алкоголем.

Не так давно благодаря помощи неравнодушных людей он нашел приют, в котором живет до сих пор — там его помогли завязать с пагубной привычкой, дали кров и одежду. У артиста появились даже заказы на корпоративные мероприятия.

Правда, никто так и не может понять, почему Магдьяш не обратился за помощью к знаменитым коллегам — Гарику Мартиросяну, Михаилу Галустяну и Сергею Светлакову, с которыми работал в рамках проекта «Наша Russia»?

«Встает очень известный представитель шоу-бизнеса и говорит: «Ну вы что, не могли пойти к Гарику, к Мише, на ТНТ?» Я говорю: «А как вы себе это представляете? Вот как?». Во-первых, я мужчина — это раз. Я офицер — это два. Ну и третье — тут моя вина. И после этого я должен был прийти и сказать: «Помогите, дайте денег, купите мне квартиру?». У меня не было денег, чтобы снять крышу над головой, купить еду. У меня никого нет, я один. В разводе, с сестрой на ножах... Словом, поехал в Минеральные Воды», — объяснил актер.

Сейчас он с юмором рассказывает о трудном периоде и говорит, что жизнь наладилась. Интересно, что 70-летний Магдьяш недавно даже задумался о том, чтобы снова жениться. Свой поступок он объясняет тем, что вырастил двух дочерей — а вот наследником так и не обзавелся. «У меня сына нету. Что, Петросяну можно, Краско можно, Джигарханяну можно, а Магдьяшу нельзя что ль?», — заявил актер.