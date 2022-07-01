Почему Магдьяш не попросил помощи у Светлакова и Галустяна
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Почему Магдьяш не попросил помощи у Светлакова и Галустяна

Почему Магдьяш не попросил помощи у Светлакова и Галустяна

Недавно поклонники юмористической программы «Наша Russia» узнали о судьбе одного из актеров, который играл вместе с Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым на протяжении нескольких лет. Валерий Магдьяш остался на улице, спился, и только недавно он смог вернуться к обычной жизни. Тогда многих волновал вопрос: «Почему же артист не обратился за помощью к своим звездным коллегам?». Валерий ответил, почему не стал этого делать.

Напомним жизненную историю Валерия. Прославился он в 2006 году, когда начал играть таджикского гастарбайтера Джамшуда в «Нашей Russia». В этой же роли снялся в полнометражной комедии «Наша Russia. Яйца судьбы». Валерий спокойно жил, правда, в одиночестве: он дважды был женат, но развелся с обеими супругами. Но все изменилось в 2018 году.

Валерий продал свою квартиру и хотел приобрести вариант получше. Но когда он шел с деньгами в банк, на него напали грабители и отобрали все средства и личные документы. Первое время Валерий провел в больнице, а когда вышел, то стало понятно, что идти ему некуда. Сначала он скитался по друзьям, а когда стало неудобно, начал жить на улице. Неудивительно, что из-за такой жизни Валерий стал сильно выпивать.



Судьба повернулась к нему лицом только в Минеральных водах, куда он в итоге переехал из Москвы. Валерий жил на вокзале, где его узнала и приютила абсолютно незнакомая женщина. А потом актер нашел приют для таких же людей, как он сам. Валерий живет там до сих пор. Именно в этом месте он обрел друзей, завязал с алкоголем и вернулся к нормальной жизни. Сейчас Валерий преподает в детской театральной студии, а еще у него появились пусть и редкие, но все же заказы на проведение праздников и корпоративных мероприятий.

Когда поклонники узнали о том, какой сложный путь пришлось пройти Магдьяшу, у них в появился только один вопрос: «почему актер не обратился за помощью к известным коллегам – Михаилу Галустяну или Сергею Светлакову». Они хорошие люди, и точно помогли бы справиться с такой бедой, по старой дружбе да и просто по-человечески.


Валерий даже сейчас не может представить, как бы это сделал. А потому отвечает журналистам вполне откровенно:

«А как вы себе это представляете? Вот как?» - говорит актер. - Я мужчина – это раз. Я офицер – это два. Ну и третье — тут моя вина. И после этого я должен был прийти и сказать: "Помогите, дайте денег, купите мне квартиру?"».

Магдьяш просто постеснялся озвучивать свою проблему и «клянчить» деньги, посчитав, что сам справится с этой проблемой. И у него получилось, правда, спустя несколько лет бродяжнической жизни. Но, по признанию Валерия, это многому его научило.


Валерий признается, что хоть и был дважды женат, хоть и есть две дочки, а также родная сестра, но, по сути, он одинок. У Магдьяша не было денег снять квартиру, купить еду, надеяться он мог только на себя. Никто из некогда родных людей не протянул ему руку помощи.

Сейчас Валерий вспоминает об этом с улыбкой на лице. Сейчас трудности отступили, жизнь наладилась. Магдьяш даже планирует жениться и завести наследника, несмотря на свой возраст – ему исполнится 71 год. Но сам мужчина смеется: «А что, Петросяну можно, Краско можно, Джигарханяну можно, а Магдьяшу нельзя что ль?».

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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