Подборка исторических фотографий (15 фото)
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Подборка исторических фотографий (15 фото)

Кошки готовятся к космическому полёту в Лаборатории космических исследований, Париж, 1963 год.Всегда интересно оглянуться в прошлое и посмотреть, как жили раньше. Такую возможность нам любезно предоставляют архивные снимки. Предлагаем и вам сделать познавательную и интересную паузу, дабы поглядеть новую подборку исторических фотографий.

Кошки готовятся к космическому полёту в Лаборатории космических исследований, Париж, 1963 год.


Проверка прочности авто, 1930.

Проверка прочности авто, 1930.
Рита Хейворт - американская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звёзд Голливуда 1940-х годов.

Рита Хейворт - американская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звёзд Голливуда 1940-х годов.
Бельгийские девочки играют, 1955 год.

Бельгийские девочки играют, 1955 год.
Жены из гарема персидского шаха Насреддина-шах Каджара, 1870-е.

Жены из гарема персидского шаха Насреддина-шах Каджара, 1870-е.
Продавец интимных париков. Нью-Йорк, 1860 год.

Продавец интимных париков. Нью-Йорк, 1860 год.
Маляры красят Бруклинский мост. США. 1914 г.

Маляры красят Бруклинский мост. США. 1914 г.
Мать Анджeлины Джoли - Маршeлин Беpтран, 1970-e.

Мать Анджeлины Джoли - Маршeлин Беpтран, 1970-e.
Мать Анджeлины Джoли - Маршeлин Беpтран, 1970-e.

Мать Анджeлины Джoли - Маршeлин Беpтран, 1970-e.
Экспериментальная броня для траншейной войны в Первой мировой войне, 1915 г.

Экспериментальная броня для траншейной войны в Первой мировой войне, 1915 г.
Экспериментальная броня для траншейной войны в Первой мировой войне, 1915 г.

Экспериментальная броня для траншейной войны в Первой мировой войне, 1915 г.
Американские роллеры в 1970-е годы.

Американские роллеры в 1970-е годы.
Будущий «Король ужасов» Стивен Кинг, 1950–e.

Будущий «Король ужасов» Стивен Кинг, 1950–e.
Иcпытaние «Нивы» в Cибиpи, 1977 гoд.

Иcпытaние «Нивы» в Cибиpи, 1977 гoд.
Монахини в Лувре, Париж, Франция, 1938 год.

Монахини в Лувре, Париж, Франция, 1938 год.
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По материалам: триникси

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Подборка исторических фотографий (15 фото)
Подборка исторических фотографий (15 фото)
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