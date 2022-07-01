Подборка исторических фотографий (15 фото)

Вадим Карасев

Всегда интересно оглянуться в прошлое и посмотреть, как жили раньше. Такую возможность нам любезно предоставляют архивные снимки. Предлагаем и вам сделать познавательную и интересную паузу, дабы поглядеть новую подборку исторических фотографий.Кошки готовятся к космическому полёту в Лаборатории космических исследований, Париж, 1963 год.Проверка прочности авто, 1930.Рита Хейворт - американская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звёзд Голливуда 1940-х годов.Бельгийские девочки играют, 1955 год.Жены из гарема персидского шаха Насреддина-шах Каджара, 1870-е.Продавец интимных париков. Нью-Йорк, 1860 год.Маляры красят Бруклинский мост. США. 1914 г.Мать Анджeлины Джoли - Маршeлин Беpтран, 1970-e.Мать Анджeлины Джoли - Маршeлин Беpтран, 1970-e.Экспериментальная броня для траншейной войны в Первой мировой войне, 1915 г.Экспериментальная броня для траншейной войны в Первой мировой войне, 1915 г.Американские роллеры в 1970-е годы.Будущий «Король ужасов» Стивен Кинг, 1950–e.Иcпытaние «Нивы» в Cибиpи, 1977 гoд.Монахини в Лувре, Париж, Франция, 1938 год.