Подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен перк для Fall Guys
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Подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен перк для Fall Guys

Подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен перк для Fall Guys


Несколько дней назад на Xbox состоялся релиз игры Fall Guys, одновременно с переходом проекта на условно-бесплатную модель распространения. Компания Microsoft еще до выхода Fall Guys обещала подписчикам Game Pass Ultimate бонусы в игре, и первый из этих бонусов уже стал доступен.

По Game Pass Ultimate из раздела перков сейчас можно забрать бесплатный костюм для игры Fall Guys. Перк простой — он дает доступ к костюму «кролика-андроида Robo Rabbit».


Перк для Fall Guys даст возможность новичкам в игре выделиться из толпы одинаковых игроков. Напомним, что проект поддерживает кроссплатформенный мультиплеер, а количество игроков в нем за 2 дня после перехода на условно-бесплатную модель превысило 20 миллионов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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