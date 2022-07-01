Подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен перк для Fall Guys

Вадим Карасев





Несколько дней назад на Xbox состоялся релиз игры Fall Guys, одновременно с переходом проекта на условно-бесплатную модель распространения. Компания Microsoft еще до выхода Fall Guys обещала подписчикам Game Pass Ultimate бонусы в игре, и первый из этих бонусов уже стал доступен.

По Game Pass Ultimate из раздела перков сейчас можно забрать бесплатный костюм для игры Fall Guys. Перк простой — он дает доступ к костюму «кролика-андроида Robo Rabbit».





Перк для Fall Guys даст возможность новичкам в игре выделиться из толпы одинаковых игроков. Напомним, что проект поддерживает кроссплатформенный мультиплеер, а количество игроков в нем за 2 дня после перехода на условно-бесплатную модель превысило 20 миллионов.