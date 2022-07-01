Погибшие на линиях электропередач птицы становятся причиной лесных пожаров
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Погибшие на линиях электропередач птицы становятся причиной лесных пожаров

Погибшие на линиях электропередач птицы становятся причиной лесных пожаров

Исследователи установили, что с января 2014 года по декабрь 2018 года в США из-за пораженных электрическим током птиц возникло 44 лесных пожара.

Линии электропередач служат привлекательным местом для отдыха птиц, а некоторые птицы гнездятся на опорах этих линий. Обычно провод является безопасным местом, потому что электрический ток, проходящий через него, слишком мал. Но если птица коснется двух проводов с разным напряжением одновременно или коснется провода и его заземленной части, например столба, это приведет к поражению электрическим током. Это особенно опасно для крупных птиц, таких как орлы, грифы и аисты. «Часто перемычки, идущие от основных проводников к этим трансформаторам, неизолированы. Таким образом, они находятся под напряжением, и птицы могут вступать в контакт с этими плотно расположенными проводами или другими частями оборудования, находящегося под напряжением», — говорит ведущий автор Тейлор Барнс (Taylor Barnes).

В прошлом время от времени появлялись сообщения о том, что поражение птиц электрическим током приводит к лесным пожарам. Теперь исследователи изучали, как часто это происходит. Для этого они провели автоматический поиск в службе оповещений Google Alerts по трем запросам: bird и fire, eagle и fire, hawk и fire. Затем они вручную сортировали результаты и отбрасывали лесные пожары, для которых не было подтверждения, что они были вызваны птицей. В качестве подтверждений могли выступать фотография обгоревшей тушки птицы на месте возгорания или заявление, сделанное экспертом. Наконец, ученые сопоставили пожары с экорегионами, чтобы увидеть, есть ли области, в которых такая причина пожаров наблюдается чаще.

Большинство пожаров, задокументированных командой, были небольшими. Самая высокая плотность пожаров, вызванных птицами, наблюдается в Калифорнии с ее сухим климатом. По сравнению со всеми лесными пожарами, количество пожаров, вызванных пораженными электрическим током птицами, относительно невелико (например, в 2021 году в США произошло около 60 000 лесных пожаров). Количество птиц, убитых электрическим током, намного превышает количество пожаров, которые они вызывают. Ежегодно на линиях электропередач погибает от одного до десяти миллионов птиц.

Исследование опубликовал журнал Wildlife Society Bulletin

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По материалам: polit.ru

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