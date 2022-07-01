Посетитель московского фитнес-клуба медитировал в бассейне и впал в кому

Вадим Карасев

В Москве мужчина впал в кому после медитации под водой в бассейне фитнес-клуба

В Москве 36-летний мужчина впал в кому после того, как пытался медитировать под водой в бассейне фитнес-клуба. Об этом пишет «МК».

По информации издания, сотрудники клуба неоднократно делали посетителю замечания, однако мужчина их не слушал. Спустя время его в бессознательном состоянии обнаружил инструктор.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации. Врачи диагностировали у него отек легких, сообщает Telegram-канал 112.

В декабре 2021 года 18-летний посетитель столичного фитнес-клуба умер после тренировки. Молодой человек боксировал на ринге, но в какой-то момент потерял сознание и скончался.