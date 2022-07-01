Праздник Иван Купала 7 июля 2022 года: традиции, обряды, загадывание желаний

Праздник Иван Купала с давних времен принято отмечать весело, с песнями, плясками, ночным купанием в реке, хороводами у костра и обязательным загадыванием желаний. На Руси 7 июля считался самым мистическим днем в году, когда можно загадывать самые смелые желания и они непременно сбудутся.

Традиции и обряды праздника Иван Купала





История праздника Иван Купала уходит корнями в языческое прошлое Руси, когда в день летнего солнцестояния было принято поклоняться божеству Купале, олицетворяющему плодородие, и совершать ритуалы очищения и омовения.

После крещения Руси это божество стали называть Иван Купала, отождествляя его с образом Иоанна Крестителя, крестившего самого Христа. Также была перенесена дата празднования — с момента самой короткой ночи в году на 7 июля.

Праздновать Ивана Купалу начинали с вечера накануне. Считалось, что в этот день огонь и вода обладают необычайной силой. Поэтому молодежь собиралась вместе, всем селом выходили за околицу, разжигали костры, водили вокруг них хороводы, прыгали через огонь.

Когда темнело, зажигали факелы, шли с ними к водоему и тушили огонь в воде, а затем устраивали ночные купания.

Девушки рвали цветы и плели из них венки, которые потом опускали в реку и следили, чей венок проплывет дальше всех. Все это было связано с ритуалами загадывания желаний, без которых не обходилось в ту ночь.

Как правильно загадать желание





В Древней Руси существовало множество традиций, связанных с загадыванием желаний на Ивана Купалу. Многие из них дошли и до наших времен. По сей день считается, что ночь с 6 на 7 июля энергетически самая сильная, и загаданным в эту ночь желаниям суждено сбыться.

Для загадывания желаний можно использовать древние обряды, которыми пользовались еще наши предки. Традиционный и наиболее популярный — загадывание желания в момент прыжка через костер. Этим обрядом всегда пользовались молодожены накануне свадьбы. Считалось, что если прыгнуть вдвоем через костер, взявшись за руки и загадав счастливую совместную жизнь, то уже ничто в жизни не сможет вас разлучить.

Еще один из самых распространенных обрядов — загадывание желания при помощи ленточки, которую на рассвете крепко привязывают к понравившемуся дереву в парке.

А самый простой обряд, связанный с загадыванием желания, заключается в том, чтобы в полночь на Ивана Купалу просто смотреть на пламя зажженной свечи и четко сформулировать свою просьбу, обращаясь к всесильному огню.

Другие магические обряды в ночь на Ивана Купалу





Помимо загадывания желания, на Ивана Купала было принято совершать различные обряды и гадания. Сны в ночь с 6 на 7 июля считались вещими и предопределяли будущие события.

Одним из обрядов, который девицы проводили в ночь на Ивана Купалу, чтобы узнать свою судьбу, был обычай опускать на воду сплетенные венки. Девицы ставили на них зажженные лучинки и следили, чей венок дольше продержится на воде и уплывет дальше всех. Если он быстро тонул, это считалось плохой приметой.

Также в эту ночь принято было бросать в воду камни и считать количество кругов на воде. Четное число означало, что все задуманные желания непременно сбудутся и судьба будет к благосклонна, нечетное — готовиться надо к худшему.

Что нельзя делать в день Ивана Купалы





Согласно древним поверьям, что в ночь на Ивана Купалу хоть и совершаются чудеса, но вокруг неистово бушует нечистая сила, пытаясь навредить людям. Обманным путем она может проникнуть в душу человека и даже украсть ее. Поэтому в ночь на Ивана Купалу нельзя было оставаться в доме одному и ложиться спать.

Детям, беременным женщинам и пожилым людям на ночь возле кровати ставили зажженную свечу, которая должна была уберечь от злых сил. Им запрещалось купаться в водоемах — считалось, что русалка может утянуть на дно.

Многие суеверия связаны с прыжками через костер. Считалось, что нельзя разгребать ногой угли в нем — это к несчастьям, нельзя прыгать через костер в паре с чужим женихом или мужем — к разлуке, оступиться или упасть при прыжке через костер — к болезни.

В этот день большим грехом считалось ударить домашнее животное.

А главное, на Ивана Купалу нужно держаться подальше от денег, не совершать никаких покупок, не брать и не давать в долг, ни в коем случае не поднимать найденную на улице купюру — этим вы привлечете несчастье.