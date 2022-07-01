Премьеру «Дюны 2» перенесли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Премьеру «Дюны 2» перенесли

Премьеру «Дюны 2» перенеслиПремьеру второй части «Дюны» перенесли на ноябрь 2023 года

Вторая часть фильма «Дюна» получила новую дату премьеры. Об этом сообщает Variety.

Выход картины на большие экраны перенесли на 17 ноября 2023 года вместо запланированного ранее 20 октября того же года.

Съемки «Дюны 2» начнутся осенью 2022 года. К своим ролям вернутся актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин и Хавьер Бардем. В новом фильме также сыграют Флоренс Пью, Остин Батлер и Кристофер Уокен. Режиссерское кресло вновь займет Дени Вильнев, сценаристом выступит Джон Спейтс.

Премьера первой «Дюны» состоялась 3 сентября 2021 года. Фильм по роману писателя-фантаста Фрэнка Герберта заработал по всему миру 400 миллионов долларов. Это был самый успешный проект в карьере Вильнева. Картина была номинирована на десять премий «Оскар», включая «Лучший фильм», и получила шесть наград.

В России первая часть «Дюны» поставила постпандемийный рекорд по сборам, собрав за первый уикенд больше 500 миллионов рублей, по результатам второго уикенда — миллиард.

Ранее стало известно о том, что девушка Бонда Леа Сейду начала переговоры о съемках во второй части «Дюны».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

История. Как натурщица Дина Верни стала музой французских художников и исполнительницей русских блатных песен
История. Как натурщица Дина Верни стала музой французских художников
Фил Спенсер «с нетерпением» ждет новый God of War
Фил Спенсер «с нетерпением» ждет новый God of War
Премьеру «Дюны 2» перенесли
Премьеру «Дюны 2» перенесли
Российские хакеры атаковали сайт налоговой платежной системы США
Российские хакеры атаковали сайт налоговой платежной системы США
Мэр Бодайбо и «Полюс» рассказали о возможных последствиях запрета на импорт золота
Мэр Бодайбо и «Полюс» рассказали о возможных последствиях запрета на
Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100 тысяч рублей
Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100
Киссинджер рассказал о трех вариантах завершения украинского конфликта
Киссинджер рассказал о трех вариантах завершения украинского конфликта
Найдено тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 в Якутии
Найдено тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 в Якутии
Гороскоп от Тамары Глобы на 2 июля 2022 года: кому следует быть осторожными на работе в этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 2 июля 2022 года: кому следует быть
«Неблагодарная наркоша! Будь проклята!»: Дана Борисова показала переписку с угрозами Андрея Разина
«Неблагодарная наркоша! Будь проклята!»: Дана Борисова показала
В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС
В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС
В Якутии обнаружили обломки пропавшего Ан-2
В Якутии обнаружили обломки пропавшего Ан-2

Топ на сегодня

Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Обид не осталось. Ольга Серябкина готова к сотрудничеству с Максимом Фадеевым
Обид не осталось. Ольга Серябкина готова к сотрудничеству с Максимом
В России приняли закон о зеркальном ответе на притеснения отечественных СМИ
В России приняли закон о зеркальном ответе на притеснения

Еще по теме

В Сети появились первые кадры из "Дюны" с Тимоти Шаламе
Венеция-2021: Зендая, Тимоти Шаламе и другие на фотоколле фильма "Дюна"
Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"
Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей