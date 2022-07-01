Признаки, указывающие на наличие негативной энергии в доме, как избавиться от нее

Негативная энергия может исходить не только от человека, но и от места, в котором он живет. Есть несколько признаков, благодаря которым можно понять, что в доме накопилось много негатива.

Признаки негативной энергии в доме и способы очистки

Нет желания возвращаться домой

Дом является местом, куда всем хочется возвратиться после тяжелых трудовых будней. Он должен наполнять хозяина силой и энергией, а не забирать их. Но если желание возвращаться пропало, то это является главным ключом, который указывает на наличие негативной энергии в жилище. Она может накапливаться из-за постоянных конфликтов в семье и беспорядка.

Ощущение неблагоприятной атмосферы





В семье, в которой часто люди выясняют отношения, ссорятся, упрекают друг друга, будет постоянно царить неблагоприятная атмосфера. В месте, где члены семьи относятся доброжелательно друг к другу, всегда будет спокойно и комфортно. Наверняка многие замечали, как после ссоры становится некомфортно и хочется сбежать подальше.

Трудности в поддержании чистоты

Если в доме постоянно царит беспорядок, разбросаны вещи, накапливается грязная посуда, то в нем никогда не будет гармонии. Туда, где нет порядка и уюта, никому не захочется возвращаться. В итоге выходит замкнутый круг, и у человека появляется нелюбовь к своему дому.

Гости не хотят приходить

Если друзья отказываются приходить и постоянно придумывают разные поводы, стоит над этим задуматься. Не исключено, что их нежелание связано с тем, что им некомфортно и неуютно в вашем доме. Виной тому служит негативная энергия.

Часто появляется усталость





Дом является местом силы, куда все спешат прийти, чтобы отдохнуть. Только дома можно позабыть обо всех заботах и почувствовать себя расслабленно. В место, где постоянно ощущается негатив, положительная энергия не прибывает, а только уходит, и у людей появляется усталость. Человеку нужно больше сил, чтобы быстрее справляться со всеми задачами. Эта же причина часто вызывает проблемы со сном.

Способы очистки дома от негативной энергии

Использование соли





Очистить дом от негатива поможет мытье полов с добавлением соли. Таким раствором нужно вымыть все углы в помещении. Если есть ковры, то их тоже следует посыпать солью, а затем тщательно пропылесосить. Окна также необходимо мыть сначала соленой водой, а уже потом чистой. Во время проведения уборки важно проветривать помещение — так отрицательная энергия будет быстрее выходить из дома. Для предупреждения повторного появления плохой энергии следует расставить емкости с солью в незаметных местах.

Избавление от ненужных вещей

Хлам имеет способность накапливать негативную энергию. Чтобы избавиться от нее, нужно выбросить старые и ненужные вещи. То же самое касается сувениров, поломанных предметов и нерабочей бытовой техники.





Фито-очищение пространства

Есть растения, которые могут поглощать негативную энергию и преобразовывать ее в позитивную. Лучшими растениями в данном деле являются герань, цикламен, кактус и алоэ. Если имеется возможность, необходимо высушить полынь и поместить ее под коврами в прихожей. Для защиты зеркал на их рамках следует закрепить веточки перечной мяты.

Использование ароматических масел

Ароматерапия поможет разгрузить тяжелое биополе в помещении. В данном случае можно использовать следующие масла:

чабрец и бергамот позволят вернуть в дом счастье и удачу;

для предотвращения скандалов следует применять масло чайного дерева, лаванды и шалфея;

иланг-иланг и роза не допустят застоя негативной энергии в доме.

Большой силой обладает церковная свеча. Она поможет быстро восстановить хорошую энергетику в доме.