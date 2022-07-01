Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»

Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»

Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»Путин указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. Оно будет передано в безвозмездное пользование созданной правительством компании, которой также перейдут все права и обязанности оператора проекта.

Сейчас акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Тельцам придется менять планы, а Девам экономно расходовать силы: гороскоп на вторую половину 2022 года
Тельцам придется менять планы, а Девам экономно расходовать силы:
Как прошло прощание с Пьером Нарциссом
Как прошло прощание с Пьером Нарциссом
Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»
Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»
Что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы и ждать ли падения
Что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы и ждать ли падения
Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны
Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Центробанк Сингапура осудил Three Arrows Capital за нарушение норм
Центробанк Сингапура осудил Three Arrows Capital за нарушение норм
Худрук балета МАМТ высказался о влиянии новой этики на классические постановки
Худрук балета МАМТ высказался о влиянии новой этики на классические
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Яна Рудковская опубликовала редкие кадры с сыном-именинником от Виктора Батурина
Яна Рудковская опубликовала редкие кадры с сыном-именинником от
Оксана Самойлова перестала переживать за детей
Оксана Самойлова перестала переживать за детей
Алла Довлатова ообщила о радостном событии
Алла Довлатова ообщила о радостном событии

Топ на сегодня

Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Аналитики оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного эмбарго Евросоюза
Аналитики оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного
Пассажир Kia Rio погиб в ДТП с Toyota Camry на Старокузьмихинской
Пассажир Kia Rio погиб в ДТП с Toyota Camry на Старокузьмихинской

Еще по теме

Путин подписал указ о спецмерах в энергетической сфере
"Газпром" не исключает создания четвертой очереди проекта "Сахалин-2"
Россия и Япония обсудили участие японского капитала в "Сахалине-2"
"Газпром" подал в ВС жалобу по допуску "Роснефти" к трубе "Сахалина-2"