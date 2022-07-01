Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»

Вадим Карасев

Путин указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. Оно будет передано в безвозмездное пользование созданной правительством компании, которой также перейдут все права и обязанности оператора проекта.

Сейчас акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).