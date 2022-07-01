Quake 4 вскоре может появиться в Game Pass
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Quake 4 вскоре может появиться в Game Pass

Quake 4 вскоре может появиться в Game Pass


В подписке Game Pass на Xbox и PC доступны почти все вышедшие игры серии Quake. Microsoft добавила их вместе с покупкой издательства Bethesda в прошлом году. Но игры Quake 4 в подписке нет. Похоже, что вскоре она может появиться.

В официальном блоге Microsoft анонсировала тестирование Quake 4 для участников программы Xbox Insider. На данный момент тестирование запланировано только на PC с Windows, но игра вполне может добраться и до консолей Xbox — она выходила на Xbox 360.

В описании тестирования Quake 4 говорится, что «этот предварительный просмотр — неотъемлемая часть переноса игры на PC с Windows». Похоже, Microsoft намерена выпустить игру в Microsoft Store и добавить ее в подписку Game Pass.

Подробнее о тестировании Quake 4 можно прочитать в официальном блоге Microsoft.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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