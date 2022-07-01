Размер повышения тарифов на коммунальные услуги на 2022 год определен
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Размер повышения тарифов на коммунальные услуги на 2022 год определен

Размер повышения тарифов на коммунальные услуги на 2022 год определен

Размер повышения тарифов на коммунальные услуги на 2022 год определен

Вступает в силу распоряжение Правительства, которым утверждены индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2022 год.

Плата за коммунальные услуги включает в себя перечисления за холодную и горячую воду, электричество и тепло, газ, а также за отведение сточных вод и обращение с твёрдыми коммунальными отходами. С 2013 года коммунальные тарифы индексируются раз в год с 1 июля — это позволяет сдерживать инфляцию.

Согласно документу, во втором полугодии индексация будет варьироваться от 2,9 процента до 6,5 процента, в зависимости от региона.


К примеру, наименьшие показатели предполагаются в Свердловской области (2,9 процента), Республике Марий Эл (3,2 процента) и Чукотском автономном округе (3,3 процента). Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5 процента), Санкт-Петербурге (6,3 процента), Севастополе, Крыму и Татарстане (по 6,2 процента), а также в Москве, Якутии и Дагестане (по шесть процентов).


# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лидер Китая высказался о будущем Гонконга
Лидер Китая высказался о будущем Гонконга
В Госдуме предложили штрафовать шумных лихачей и конфисковать автомобили
В Госдуме предложили штрафовать шумных лихачей и конфисковать
В МВидео объяснили, почему Game Pass Ultimate теперь стоит 18 999 рублей
В МВидео объяснили, почему Game Pass Ultimate теперь стоит 18 999
Врачи предупредили о свидетельствующем об опухоли неочевидном симптоме
Врачи предупредили о свидетельствующем об опухоли неочевидном симптоме
Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам предприятий города
Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам
Япония отреагировала на решение Путина по «Сахалину-2»
Япония отреагировала на решение Путина по «Сахалину-2»
За 4 года в Москве стало на 300 тысяч рабочих мест больше
За 4 года в Москве стало на 300 тысяч рабочих мест больше
OpenSea сообщила об утечке данных пользователей
OpenSea сообщила об утечке данных пользователей
Легендарная солистка Pussycat Dolls - Николь Шерзингер - показала, как отметила 44-летие (19 фото)
Легендарная солистка Pussycat Dolls - Николь Шерзингер - показала,
Целебные и магические свойства сосновых почек и сферы их применения
Целебные и магические свойства сосновых почек и сферы их применения
Австрия обвинила Россию в использовании газа в качестве оружия
Австрия обвинила Россию в использовании газа в качестве оружия
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil

Топ на сегодня

Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультов
Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультов
Иркутский «ОблАгроСнаб» подводит итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»
Иркутский «ОблАгроСнаб» подводит итоги участия в нацпроекте
Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
Летом 2023 года российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот
Летом 2023 года российские ЗАГСы перейдут на электронный
В Германии озаботились дискриминацией русских
В Германии озаботились дискриминацией русских

Еще по теме

В 2018 г в Новосибирской области на 3% возрастут коммунальные тарифы
Тарифы на ЖКХ в Саратовской области возрастут на 3,5%
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Коммунальные тарифы повысят в России с 1 июля