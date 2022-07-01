Размер повышения тарифов на коммунальные услуги на 2022 год определен

Вступает в силу распоряжение Правительства, которым утверждены индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2022 год.

Плата за коммунальные услуги включает в себя перечисления за холодную и горячую воду, электричество и тепло, газ, а также за отведение сточных вод и обращение с твёрдыми коммунальными отходами. С 2013 года коммунальные тарифы индексируются раз в год с 1 июля — это позволяет сдерживать инфляцию.

Согласно документу, во втором полугодии индексация будет варьироваться от 2,9 процента до 6,5 процента, в зависимости от региона.





К примеру, наименьшие показатели предполагаются в Свердловской области (2,9 процента), Республике Марий Эл (3,2 процента) и Чукотском автономном округе (3,3 процента). Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5 процента), Санкт-Петербурге (6,3 процента), Севастополе, Крыму и Татарстане (по 6,2 процента), а также в Москве, Якутии и Дагестане (по шесть процентов).



