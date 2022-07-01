Резервный банк Индии напомнил об опасности криптовалют

Криптовалюты представляют собой явную опасность и приводят к нестабильности в финансовой системе. Такие выводы содержатся в отчете Резервного банка Индии (RBI).

«Мы должны помнить о возникающих рисках на горизонте. Криптовалюты представляют собой явную опасность. Все, что извлекает ценность на основе выдумки, без какой-либо базы, — просто спекуляция под замысловатым названием», — говорится в документе.

По мнению RBI, децентрализованные цифровые активы «предназначены для обхода финансовой системы и всех ее средств контроля», включая механизмы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Однако в списке рисков ЦБ криптовалюты не занимают лидирующие позиции. Их опережают рост цен на сырьевые товары и геополитическая напряженность. Регулятор оценил их как события «со значительными последствиями», которые могут угрожать целостности глобальной финансовой системы.

Резервный банк Индии является последовательным противником цифровых активов. В 2018 году ЦБ запретил банкам и финансовым организациям оказывать услуги компаниям, работающим с криптовалютами. В марте 2020 года Верховный суд отменил ограничение.

Весной 2021 года стало известно, что регулятор попросил банки прекратить отношения с биткоин-биржами. После этого RBI призвал подконтрольные учреждения не ссылаться на отмененную директиву о запрете на операции с криптовалютами.

В мае 2022 года СМИ сообщили, что представители ЦБ Индии обеспокоились долларизацией экономики из-за цифровых активов.

Напомним, в июне замуправляющего RBI Т. Раби Санкар предположил, что CBDC способны полностью вытеснить частные виртуальные валюты, в том числе биткоин.