Резервный банк Индии напомнил об опасности криптовалют
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Резервный банк Индии напомнил об опасности криптовалют

Резервный банк Индии напомнил об опасности криптовалют


Криптовалюты представляют собой явную опасность и приводят к нестабильности в финансовой системе. Такие выводы содержатся в отчете Резервного банка Индии (RBI).


«Мы должны помнить о возникающих рисках на горизонте. Криптовалюты представляют собой явную опасность. Все, что извлекает ценность на основе выдумки, без какой-либо базы, — просто спекуляция под замысловатым названием», — говорится в документе.


По мнению RBI, децентрализованные цифровые активы «предназначены для обхода финансовой системы и всех ее средств контроля», включая механизмы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.


Однако в списке рисков ЦБ криптовалюты не занимают лидирующие позиции. Их опережают рост цен на сырьевые товары и геополитическая напряженность. Регулятор оценил их как события «со значительными последствиями», которые могут угрожать целостности глобальной финансовой системы.


Резервный банк Индии является последовательным противником цифровых активов. В 2018 году ЦБ запретил банкам и финансовым организациям оказывать услуги компаниям, работающим с криптовалютами. В марте 2020 года Верховный суд отменил ограничение.


Весной 2021 года стало известно, что регулятор попросил банки прекратить отношения с биткоин-биржами. После этого RBI призвал подконтрольные учреждения не ссылаться на отмененную директиву о запрете на операции с криптовалютами.


В мае 2022 года СМИ сообщили, что представители ЦБ Индии обеспокоились долларизацией экономики из-за цифровых активов.


Напомним, в июне замуправляющего RBI Т. Раби Санкар предположил, что CBDC способны полностью вытеснить частные виртуальные валюты, в том числе биткоин.

# Экономика индия, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
Резервный банк Индии напомнил об опасности криптовалют
Резервный банк Индии напомнил об опасности криптовалют
Стали известны подробности о потолке цен на российскую нефть
Стали известны подробности о потолке цен на российскую нефть
Microsoft представила уникальную Xbox Series X в виде молота Тора
Microsoft представила уникальную Xbox Series X в виде молота Тора
В России массово пройдут закрытые кинопоказы
В России массово пройдут закрытые кинопоказы
Жена рассказала о разногласиях с родственниками бывшего мужа
Жена рассказала о разногласиях с родственниками бывшего мужа
Надежда Толоконникова* дала интервью The New York Times: о криптобизнесе, запрете абортов в США и Путине
Надежда Толоконникова* дала интервью The New York Times: о
Двое мужчин похитили у иркутянки 350 тысяч рублей и улетели в Красноярск
Двое мужчин похитили у иркутянки 350 тысяч рублей и улетели в
Анатолий Руденко рассказал о расставании с Татьяной Арнтгольц
Анатолий Руденко рассказал о расставании с Татьяной Арнтгольц
Алла Пугачева сбежала от Максима Галкина
Алла Пугачева сбежала от Максима Галкина
Ксения Собчак рассказала, что делать с валютой
Ксения Собчак рассказала, что делать с валютой
Андрей Разин простился с Юрием Шатуновым
Андрей Разин простился с Юрием Шатуновым

Топ на сегодня

Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil

Еще по теме

СМИ: криптовалюты в Индии будут регулировать как активы
Власти Индии предложили ввести полный запрет на криптовалюты
Bloomberg раскрыл детали регулирования криптовалют в Индии
В Индии за неделю из оборота вывели около 80 млн долларов