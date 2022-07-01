"Родителей нет дома. Приходи": музей пенисов пофлиртовал с музеем вагин
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"Родителей нет дома. Приходи": музей пенисов пофлиртовал с музеем вагин

"Родителей нет дома. Приходи": музей пенисов пофлиртовал с музеем вагин

Переписка исландского музея пенисов и британского музея вагин появилась в Сети - находящиеся в разных странах учреждения немного пофлиртовали друг с другом.

Лондонский музей вагин обнародовал в своем официальном аккаунте открытку, полученную из Исландии от музея пенисов в Рейкьявике.


"Как у вас дела?" - говорится в сообщении. Британцы в свою очередь решили ответить коллегам из Исландии на фирменной карточке, на которой перечисляются сленговые названия женского полового органа на английском языке.

"Родителей нет дома. Приходи", - сообщается в открытке, фото которой британцы опубликовали в соцсетях.

Стоит отметить, в исландском Фаллологическом музее, открытом в Рейкьявике 25 лет назад, можно увидеть пенисы разных животных, а также связанные с этими органами произведения искусства.

В то же время Вагинальный музей в Лондоне посвящен гинекологии и половым органам женщин в искусстве.

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По материалам: uposters.ru

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