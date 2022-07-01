Россия вышла из частичных соглашений Совета Европы
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Россия вышла из частичных соглашений Совета Европы

Россия вышла из частичных соглашений Совета Европы

Россия вышла из частичных и расширенных частичных соглашений Совета Европы. Такое постановление подписано в кабмине. Документ, в котором приводится перечень соглашений, участие в которых прекращено с 16 марта, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно Постановлению, Россия выходит из группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, частичного соглашения о Европейской комиссии за демократию через право, частичного соглашения по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф, Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, расширенного частичного соглашения по спорту, расширенного частичного соглашения «Обсерватория по преподаванию истории в Европе» и расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах.

Кроме того, в постановлении приводятся положения правительственных актов, которые признаются утратившими силу.

15 марта Россия уведомила Совет Европы о принятом решении выйти из организации. В МИД объяснили это решение тем, что страны Евросоюза и НАТО, пользуясь своим большинством в комитете министров совета, продолжают линию разрушения гуманитарно-правового пространства в Европе.

20 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дать протокольное поручение Комитету палаты по экономической политике совместно с кабмином изучить целесообразность участия России в ряде международных организаций.

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По материалам: pnp.ru

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