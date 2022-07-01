Россиянам раскрыли простой способ увеличить доход

Вадим Карасев

«ВКонтакте» запустит тестирование обновленной партнерской программы

Российская социальная сеть «ВКонтакте» запускает тестирование обновленной партнерской программы для интернет-сообществ, благодаря которой пользователи смогут увеличить свой доход, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе платформы.

С помощью дополнительных форматов — историй и клипов — активные паблики получат дополнительную прибыль, что в перспективе предоставит большему количеству сообществ возможность зарабатывать на контенте.

«В рамках тестирования "ВКонтакте" будет использовать новую модель расчета выплат создателям контента: публикации и просмотры клипов и историй будут влиять на доход участников теста. Применение новой формулы расчета вознаграждения сообществ в рамках эксперимента будет происходить постепенно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что «ВКонтакте» будет следить за уровнем дохода участников тестирования, а по итогам эксперимента и полученной обратной связи команда соцсети продолжит развитие инструментов монетизации.

Партнерская программа является одним из ключевых инструментов монетизации для авторов «ВКонтакте». Ее участники получают отчисления за автоматические показы рекламы в сообществах и ленте новостей. Заработок формируется по гибкой формуле, благодаря которой авторы качественного оригинального контента получают больший доход.