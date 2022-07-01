Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона

Вадим Карасев

РИА Новости: российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона, были слышны разрывы

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по целям на окраине Херсона, об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что местные жители услышали два разрыва. По предварительной информации, средства ПВО сбили две украинские ракеты в воздухе за пределами города.

30 июня ТАСС сообщил, что в Херсоне прозвучал взрыв. По данным агентства, на месте взрыва имелись повреждения городской инфраструктуры, в частности забора телевышки, повреждения внешне похожи на последствия падения артиллерийского снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В правоохранительных органах города предварительной причиной происшествия назвали срабатывание взрывпакета. Власти Херсонской области посчитали инцидент терактом, направленным на запугивание местного населения. В результате взрыва никто не пострадал.