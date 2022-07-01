Российские хакеры атаковали сайт налоговой платежной системы США

Вадим Карасев

Хакеры из Killnet сообщили об атаке на сайт Федеральной налоговой платежной системы США

Российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Об этом сообщается в Telegram-канале хакеров.

Представители Killnet заявили, что в результате атаки ресурс был недоступен для пользователей в течение пяти часов.

Сейчас при попытке зайти на сайт появляется сообщение: «Доступ запрещен. Вы не можете зайти на сайт. Владелец ресурса установил ограничения, которые препятствуют вашему доступу к сайту».

В Федеральной налоговой платежной системе США пока никак не прокомментировали атаку.

Ранее хакеры из Killnet обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на блокаду Калининграда властями республики. Представители группы уточнили, что в результате атаки перестали работать более тысячи веб-ресурсов. Позднее стало известно, что российские хакеры добились изоляции 70 процентов всей сетевой инфраструктуры Литвы.

Перед этим власти Литвы объявили о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попадают под санкции Евросоюза, по железной дороге в Калининград. В Совфеде в ответ обвинили Литву в нарушении международного права.