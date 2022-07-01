Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
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Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню

Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
Певец Сергей Лазарев взял с собой детей, маму и племянницу на празднование 10-летия сына Филиппа Киркорова. Сергей Лазарев является одним из самых популярных исполнителей в России. Он дважды ездил на «Евровидение», а также завоевал большое количество наград. Лишь о личной жизни артист говорит очень редко. Он стал папой, но долго скрывал старшего наследника. Теперь Никите уже семь лет. А также у звезды растет дочка Анна, которой около четырех лет. В последнее время Лазарев не так часто посещает светские рауты, но он не смог пропустить праздник, который устроил Филипп Киркоров. Певец пришел поздравить его сына Мартина с 10-летием.
Певец привел с собой подросших наследников. Никита щегольнул в брюках и полосатой рубашке. А вот его сестра была в нежном платье свободного кроя в персиковом цвете. Также Сергей взял с собой свою маму Валентину и племянницу.
Поклонники восхитились тем, как выросли малыши. Многие заметили, что Никита стал еще больше похож на папу. Напомним, что также на празднике появились и другие звезды: Лариса Долина с внучкой, Яна Рудковская с сыном, Валерия и Иосиф Пригожин, Марина Юдашкина и другие именитые персоны.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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