Шатунов мог бы остаться инвалидом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шатунов мог бы остаться инвалидом

Шатунов мог бы остаться инвалидом

Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта в ночь на 23 июня 2022 года. Врачи скорой не смогли откачать еще молодого, 48-летнего мужчину. Но позже стало известно, что даже если это удалось бы сделать, артист навсегда остался бы инвалидом.

Этой информацией поделился с журналистами директор артиста Аркадий Кудряшов. К слову, по сети тогда ходили слухи, что диспетчер скорой помощи, а также медики, сработали неграмотно. Пользователи сети считают: если бы медики все сделали правильно, то Юрий остался бы жив. Впрочем, это мнение фолловеров не разделили близкие Шатунова. Они на официальной страничке артиста в социальной сети оставили послание, что ни в чем не винят врачей и не подают никакого заявления в правоохранительные органы.

Аркадий тоже защитил медицинских работников и сообщил журналистам, что разговаривал с врачами после смерти Юрия. Медики не сказали ничего утешительного: сердце разорвалось в трех местах, а при таком диагнозе полноценная жизнь невозможна.



Поэтому, даже если бы Шатунова откачали, он остался бы инвалидом: не мог ходить, говорить, никого бы не узнавал, ничего не помнил. Аркадий уверен, что такой жизни Юрий (как, впрочем, и каждый человек) не хотел бы.  В любом случае, медики сделали все, что могли в той ситуации.

Также Аркадий отметил, что только недавно Юра проходил полное обследование организма, но именно сердце проверить не успели. А вот сосуды были в полном порядке. Также Кудряшов уверен, что здоровье его подопечного сильно подорвали суды с Андреем Разиным. Они длились несколько лет – Шатунов пытался отвоевать право исполнять песни группы «Ласковый май», а Разин был категорически против.


Напомним, что Юра Шатунов отдыхал в тот роковой день перед своей смертью с друзьями за городом. К вечеру он пожаловался на боль и жжение в груди, и друзья тут же вызвали скорую. Но машин не оказалось, поэтому друзья Шатунова повезли артиста в ближайший центр медпомощи, расположенной в поселке, и уже оттуда ему вызвали, наконец, скорую. Но было слишком поздно – он умер, так и не доехав до больницы.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Блинкен понадеялся на сохранение договора о нераспространении ядерного оружия
Блинкен понадеялся на сохранение договора о нераспространении
Шатунов мог бы остаться инвалидом
Шатунов мог бы остаться инвалидом
Подборка исторических фотографий (15 фото)
Подборка исторических фотографий (15 фото)
Взломавшие украинский телеканал хакеры пригрозили Собчак
Взломавшие украинский телеканал хакеры пригрозили Собчак
Что ждать от курса: плюсы и минусы крепкого рубля для российской экономики
Что ждать от курса: плюсы и минусы крепкого рубля для российской
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
Резервный банк Индии напомнил об опасности криптовалют
Резервный банк Индии напомнил об опасности криптовалют
Стали известны подробности о потолке цен на российскую нефть
Стали известны подробности о потолке цен на российскую нефть
Microsoft представила уникальную Xbox Series X в виде молота Тора
Microsoft представила уникальную Xbox Series X в виде молота Тора
В России массово пройдут закрытые кинопоказы
В России массово пройдут закрытые кинопоказы
Жена рассказала о разногласиях с родственниками бывшего мужа
Жена рассказала о разногласиях с родственниками бывшего мужа
Надежда Толоконникова* дала интервью The New York Times: о криптобизнесе, запрете абортов в США и Путине
Надежда Толоконникова* дала интервью The New York Times: о

Топ на сегодня

Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны
Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны

Еще по теме

Семья Юрия Шатунова сделала заявление о его смерти и виновности медиков
Юрий Шатунов остался бы инвалидом, если его удалось реанимировать
Директор Юрия Шатунова считает, что это Андрей Разин довел артиста до могилы
Директор Шатунова: «Сердце Юры остановилось в карете скорой помощи»