Шатунов мог бы остаться инвалидом

Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта в ночь на 23 июня 2022 года. Врачи скорой не смогли откачать еще молодого, 48-летнего мужчину. Но позже стало известно, что даже если это удалось бы сделать, артист навсегда остался бы инвалидом.

Этой информацией поделился с журналистами директор артиста Аркадий Кудряшов. К слову, по сети тогда ходили слухи, что диспетчер скорой помощи, а также медики, сработали неграмотно. Пользователи сети считают: если бы медики все сделали правильно, то Юрий остался бы жив. Впрочем, это мнение фолловеров не разделили близкие Шатунова. Они на официальной страничке артиста в социальной сети оставили послание, что ни в чем не винят врачей и не подают никакого заявления в правоохранительные органы.

Аркадий тоже защитил медицинских работников и сообщил журналистам, что разговаривал с врачами после смерти Юрия. Медики не сказали ничего утешительного: сердце разорвалось в трех местах, а при таком диагнозе полноценная жизнь невозможна.





Поэтому, даже если бы Шатунова откачали, он остался бы инвалидом: не мог ходить, говорить, никого бы не узнавал, ничего не помнил. Аркадий уверен, что такой жизни Юрий (как, впрочем, и каждый человек) не хотел бы. В любом случае, медики сделали все, что могли в той ситуации.

Также Аркадий отметил, что только недавно Юра проходил полное обследование организма, но именно сердце проверить не успели. А вот сосуды были в полном порядке. Также Кудряшов уверен, что здоровье его подопечного сильно подорвали суды с Андреем Разиным. Они длились несколько лет – Шатунов пытался отвоевать право исполнять песни группы «Ласковый май», а Разин был категорически против.





Напомним, что Юра Шатунов отдыхал в тот роковой день перед своей смертью с друзьями за городом. К вечеру он пожаловался на боль и жжение в груди, и друзья тут же вызвали скорую. Но машин не оказалось, поэтому друзья Шатунова повезли артиста в ближайший центр медпомощи, расположенной в поселке, и уже оттуда ему вызвали, наконец, скорую. Но было слишком поздно – он умер, так и не доехав до больницы.