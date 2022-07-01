СК возбудил уголовное дело из-за незаконного повышения тарифа на воду в Зиме
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СК возбудил уголовное дело из-за незаконного повышения тарифа на воду в Зиме

Зиминская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о тарифном регулировании в сфере водоснабжения и водоотведения. Установлено, что в октябре 2020 года администрацией Зимы внесены изменения в тарифы на питьевое водоснабжение, при его формировании учтены производственные расходы и расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание.

Вместе с тем при проверке выявлено, что тариф на питьевую воду, установленный для горожан, завышен — в него необоснованно включены расходы ресурсоснабжающей организации на аварийно-диспетчерское обслуживание на сумму свыше шести миллионов рублей. Экономическое обоснование такого решения в тарифном деле отсутствовало. Это повлекло существенные нарушения прав и законных интересов потребителей питьевой воды.

Материалы проверки прокуратура направила Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

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По материалам: irk

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