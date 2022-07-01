СМИ сообщили о переговорах Babel Finance со специалистами по реструктуризации
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СМИ сообщили о переговорах Babel Finance со специалистами по реструктуризации

СМИ сообщили о переговорах Babel Finance со специалистами по реструктуризации


Один из крупнейших криптокредиторов в Азии Babel Finance обсуждает возможность сотрудничества с американской фирмой Houlihan Lokey. Последняя специализируется на финансовых реструктуризациях, пишет CoinDesk со ссылкой на источники.


«Они [Babel] — следующая крупная компания, у которой в ближайшие пару недель будет какой-то результат, либо урегулирование и получение поддержки от кредиторов, либо объявление о неплатежеспособности или дефолте», — отметил источник.


Другой собеседник заявил, что Babel Finance рассматривает возможность реструктуризации. По его словам, письмо об обязательствах с Houlihan Lokey в процессе подписания.


Представители сторон пока не прокомментировали информацию.


Ранее Babel Finance закрыл раунд финансирования Серии B на $80 млн при оценке в $2 млрд.


Напомним, в июне компания заявила о приостановке выплат и вывода средств из собственных продуктов из-за нехватки ликвидности. 


Позднее представители Babel Finance опровергли сообщения о неплатежеспособности и сообщили о достижении «предварительных договоренностей» о выплате части долгов.

# Экономика babel finance, кредитование, новости
По материалам: ForkLog

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