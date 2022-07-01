СМИ сообщили о переговорах Babel Finance со специалистами по реструктуризации

Один из крупнейших криптокредиторов в Азии Babel Finance обсуждает возможность сотрудничества с американской фирмой Houlihan Lokey. Последняя специализируется на финансовых реструктуризациях, пишет CoinDesk со ссылкой на источники.

«Они [Babel] — следующая крупная компания, у которой в ближайшие пару недель будет какой-то результат, либо урегулирование и получение поддержки от кредиторов, либо объявление о неплатежеспособности или дефолте», — отметил источник.

Другой собеседник заявил, что Babel Finance рассматривает возможность реструктуризации. По его словам, письмо об обязательствах с Houlihan Lokey в процессе подписания.

Представители сторон пока не прокомментировали информацию.

Ранее Babel Finance закрыл раунд финансирования Серии B на $80 млн при оценке в $2 млрд.

Напомним, в июне компания заявила о приостановке выплат и вывода средств из собственных продуктов из-за нехватки ликвидности.

Позднее представители Babel Finance опровергли сообщения о неплатежеспособности и сообщили о достижении «предварительных договоренностей» о выплате части долгов.