Создатель «Ласкового мая» о мистике перед смертью Шатунова: «За два дня до трагедии я потерял крестик»

23 июня не стало легенды 80-90-х Юрия Шатунова. Смерть музыканта потрясла всю страну, ведь ему было всего 48 лет. Друзья и коллеги делятся воспоминаниями об артисте со слезами на глазах.

Завтра в эфире шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» поклонники Шатунова услышат, каким его запомнили друзья и коллеги. Вспоминая об артисте, никто не может сдержать эмоций, гости не стесняются слез. А основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов поделился мистической историей, которая случилась с ним незадолго до ухода младшего друга.

По словам композитора, он столкнулся с мрачным предзнаменованием. «За два дня до его смерти я потерял крестик. Такого у меня никогда не было», — говорит Сергей.

В шоу также исполнили самые популярные хиты Юрия. «Навсегда в наших сердцах. Любим, помним, не забудем. Светлая память. Нам так тебя не хватает»; «9 дней уже сегодня, как с нами нет Юры... А до сих пор невыносимо больно! Светлая память!»; «Как же так», — сокрушаются фанаты.

Напомним, что музыкант скончался в результате обширного инфаркта. Шатунову стало плохо во время отдыха с друзьями. Звезде вызвали скорую помощь, однако его сердце остановилось прямо на пути в реанимацию.

Накануне трагедии артист наконец-то выиграл в суде за права на исполнение своих хитов у Андрея Разина. Музыкант успел записать композицию, полную надежд на новую жизнь. Сегодня строки песни обрели совершенно иные краски и кажутся пророческими. Поклонники потрясены, ведь в сингле певец будто говорит о прощании. «Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой», — поет Шатунов.