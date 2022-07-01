Стало известно о попытке Макрона «образумить спятившего» Байдена

Вадим Карасев

NYP: Макрон пытался «образумить» Байдена, который планирует ограничить импорт нефти из РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался «образумить» американского коллегу Джо Байдена, который планирует ограничить импорт нефти из России. Об этом заявил обозреватель Стивен Хейворд в своей статье для New York Post (NYP).

Автор назвал завершившийся саммит G7 худшим со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера. По его словам, что мероприятие с участием американского лидера и встречу, которая состоялась в Японии в 1979 году, объединяет присутствие на них «спятившего» президента США. Он отметил, что Байден, призывая ввести ограничения цен на российскую нефть, просит страны Ближнего Востока увеличить поставки ресурса в западные страны.

Хейворд заявил, что глава Белого дома собирается повторить все политические ошибки Картера. «Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели», — написал журналист.

Обозреватель отметил, что помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан постарался избавить Байдена от «прилюдного конфуза». По мнению Хейворда, американский лидер не замечает, что Европа желает добиться смягчения санкций против России, которые угрожают нанести экономикам стран ЕС больший ущерб, чем российской, и при этом сохранить лицо.

Глава Минфина США Джанет Йеллен, в свою очередь, рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти. По словам Йеллен, инициатива, которая прорабатывается Вашингтоном и его союзниками, призвана расширить поставки российской нефти на мировой рынок, но при этом снизить ее стоимость.