Татьяна Арнтгольц рассказала, почему рассталась с Жидковым
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Татьяна Арнтгольц рассказала, почему рассталась с Жидковым

Татьяна Арнтгольц рассказала, почему рассталась с Жидковым
Актриса Татьяна Арнтгольц сделала признание. Артистка в одном из своих прежних интервью объяснила, ради кого они с Иваном Жидковым расстались мирно, без взаимных ссор и упреков.
Как говорит актриса, они оба понимали, что как родители просто обязаны сохранить мир в семье, пусть и бывшей. Несмотря на расставание, они не перестали быть мамой и папой. В этих отношения появилась дочка Маша. Ради нее-то, экс-супруги и решили остаться друзьями. «Прежде всего думали о ребенке, а не о себе. Поэтому нам не стоило особых усилий расстаться мирно. Мы с Иваном поддерживаем хорошие отношения, созваниваемся... Маша часто видится с папой. Они вместе ходят в кино», — говорила Татьяна Арнтгольц в беседе со «СтарХитом».
# Шоу-бизнес Арнтгольц Татьяна
По материалам: z-aya

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