Тельцам придется менять планы, а Девам экономно расходовать силы: гороскоп на вторую половину 2022 года

Первая половина 2022 года подошла к концу, она была достаточно сложной и насыщенной разнообразными событиями. Что ждет представителей разных знаков зодиака во вторую половину года и какие испытания им суждено пройти с июля по декабрь, рассказала астролог Елена Егорова.

Овен





Энергичных Овнов во второй половине 2022 года ожидает много разных событий. Вам предстоят многочисленные поездки, возможно, даже смена места жительства, новые знакомства, встречи с интересными людьми. Кто-то из них может стать для вас наставником и оказать существенное влияние на ход вашей дальнейшей жизни. Но надеяться надо только на себя. В ваших руках сейчас ваше будущее, и от того, куда вы повернете на развилке своих дорог, зависит ваша удача.

Телец





Тельцам во второй половине года придется часто менять свои планы и отстаивать свои интересы. Но если вы будете проявлять целеустремленность и не утратите уверенность в своих силах, все решится наилучшим образом. Будьте осторожны с малознакомыми людьми, не доверяйте им свои секреты — велика вероятность, что вами попытаются манипулировать. У одиноких женщин, рожденных под знаком Тельца, к концу года возрастает шанс встретить свою вторую половинку.

Близнецы





Близнецов ждут кардинальные перемены в жизни, которые придут через трудности и интриги со стороны недоброжелателей. Но ваши профессиональные навыки и умение отстаивать свои интересы быстро изменят ситуацию в вашу пользу. Вы получите выгодное предложение и сможете начать свое дело, которое окажется весьма перспективным и обеспечит вам стабильное финансовое положение. В личной жизни все будет нормально, ваши близкие станут для вас надежной поддержкой и опорой в трудные моменты жизни.

Рак





У Раков во второй половине года начнется интересная жизнь. Ваши способности и таланты будут по достоинству оценены в обществе, а любимое хобби может превратиться в основной источник дохода. Вы сможете позволить себе крупные покупки, о которых раньше и не мечтали, жизнь в достатке, дальние путешествия, посещение интересных мест, новые встречи и знакомства с творческими людьми. Главное, вовремя заметить подсказки судьбы и не упустить свой шанс.

Лев





Вторая половина года у Львов пройдет в поиске новых финансовых возможностей и расширения сферы деятельности. Вы будете осваивать новые источники дохода, из-за чего, возможно, придется сменить работу или даже профессию. Но ваши старания не пройдут даром, судьба пошлет вам уникальные возможности и вы найдете себя в совершенно новом для вас деле. Мужчинам, рожденным под этим знаком зодиака, предстоят сложные испытания, а женщины-Львицы смогут рассчитывать на помощь влиятельного человека.

Дева





К концу года Девы могут рассчитывать на исполнение давней заветной мечты, но чтобы ей суждено было сбыться, придется много трудиться на пределе возможностей. Постарайтесь экономно расходовать свои силы, не перетруждаться и находить время для отдыха. Не делитесь с посторонними людьми своими планами. В личной жизни все будет благополучно и гармонично, ваш партнер станет для вас настоящей опорой и поддержкой во всех начинаниях.

Весы





Весам следует подготовиться к тому, что вторая половина года окажется менее удачной, чем предыдущая. Что-то пойдет не по плану, и вам придется по ходу дела перестраивать свою стратегию и менять компаньонов. Если есть такая возможность, то лучше никого не посвящать в свои планы и все самые важные вопросы решать самостоятельно, тщательно обдумывая и взвешивая варианты. Главное, не терять уверенностиь в своих силах и не сворачивать с избранного пути.

Скорпион





У Скорпионов предстоящее полугодие пройдет под знаком больших перемен и достижений. Вы выйдете на новый уровень доходов, сможете позволить себе значительно больше, чем прежде, и обретете уверенность в завтрашнем дне. У вас появится много новых друзей, но важно проявлять бдительность и дифференцировать их мотивацию. Старайтесь не иметь дело с людьми, интересы которых находятся в сфере ваших финансов. Для семейных Скорпионов наступает подходящее время, чтобы задуматься о приобретении недвижимости.

Стрелец





Стрельцам во второй половине 2022 года будет сопутствовать удача. Если у вас есть какие-то недоделанные или отложенные в долгий ящик дела, сейчас самое время к ним вернуться. Неожиданно для себя вы откроете в них мощный потенциал и источник финансового благополучия. Одиноким Стрельцам пора подумать о создании семьи, сейчас для этого самое благоприятное время. Будьте внимательны к своему здоровью: к концу осени возможно обострение хронических заболеваний.

Козерог





Козероги во второй половине года будут полностью погружены в свою работу. Наметившиеся в начале года перспективы наконец-то обретут конкретные очертания и дела начнут идти значительно лучше. Будьте аккуратны при заключении договоров и проведении финансовых операций — незначительная ошибка может дорого вам обойтись. Выбирайте время для отдыха и для общения с близкими.

Водолей





Экспрессия Водолея во второй половине года несколько пойдет на убыль — будет сказываться накопившаяся усталость. Постарайтесь выбрать время для отдыха, проведите несколько дней на природе или отправьтесь в небольшое путешествие. После этого можно будет вернуться к текущим делам, которые к концу года обещают оправдать ваши ожидания. Благодаря поддержке близких и помощи друзей, вы сможете забыть о материальных проблемах и обрести финансовую стабильность.

Рыбы





У Рыб во второй половине года намечаются кардинальные перемены в жизни. Какими они будут, зависит только от вас. Не упустите возможность попробовать то новое, что неожиданно предложит вам судьба. Не допускайте провокационные мысли о том, что вы можете не справиться или оказаться не на высоте. Действуйте смело и решительно. Поддержка ваших близких и желание наконец-то открыть для себя новые горизонты, будут хорошим стимулом на пути к успеху.