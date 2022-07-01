«Теперь мы продаем билеты только в Воронеж!»: российские бренды угорают над ASOS

Британский онлайн-магазин ASOS прекратил продажу товаров для россиян, но на этом не остановился. Сегодня пользователи обнаружили неприятное послание в мобильном приложении сайта.

В приложении ASOS поиздевались над российскими клиентами. С марта все товары онлайн-магазина не доступны для покупки на территории страны.

«Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — говорилось в сообщении.

Общественность возмутилась откровенным троллингом британского сайта. Отечественные бренды же решили подойти к ситуации с юмором. Так, например, поисковик авиабилетов написал: «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только билеты в Воронеж. Обидно ведь видеть направления, по которым не можешь полететь, правда?»

Сеть продовольственных магазинов также подключилась к флешмобу. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только товары по акции. Классно видеть то, что можно купить только в «Пятерочке», правда?» — пишут они в Telegram-канале.

Пользователи оценили креативный подход российских предпринимателей. «Вдохновил так сказать»; «Asos подкинул идейку?», — поддерживает публика.

Высказалась даже Айза-Лилуна. Она написала гневный пост в соцсетях. «Право на позицию имеет каждый бренд. Но оскорблять своих клиентов, которые приносили тебе огромную прибыль — это, как минимум, неэтично, недальновидно с позиции бизнеса... Ну и как-то...» — негодует владелица сети салонов красоты.

Впрочем, некоторые подозревают, что послание британского магазина было попросту неверно истолковано. «Оказывается, в английской версии посыл в высказывании ASOS заучит так: «С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только он товары, которые будут доступны в твой стране, потому что раздражает, смотреть на товары, которые ты не можешь купить», — пишут комментаторы.