Тест: Какими вы будете в старости?

Время идет для всех, и каждый из нас когда-нибудь состарится А вот какими будете вы в преклонном возрасте? Милыми, заботливыми добряками или злобными ворчунами, которые будут без конца ругать молодежь?

1. Итак, в супермаркете вы как всегда выбрали очередь с самым медленным кассиром. Ваши мысли во время ожидания:

2. Какая порода собак импонирует вам больше всего?

3. Опишите своего лучшего друга:

4. Какие у вас отношения с родителями?

5. Как выглядит ваш типичный выходной?

6. Выберите дом, в котором вы хотели бы жить:

7. Вы щелкаете каналы на телевизоре. На какой программе остановитесь?

8. И, наконец, последний вопрос: какое у вас хобби?

Божий одуванчик!

Жизнерадостный долгожитель!

Злобный старикашка / ворчливая старушка

Мечта любого внучка!

Пройдите наш короткий тест из 8 вопросов и узнайте наперед, в кого вы превратитесь через пару-тройку десятков лет!Перейду-ка я в другую очередь, чтоб побыстрее пройтиЧто-то долго, ну ладно, я никуда не спешуЧерт бы побрал эту черепаху на кассе!Как же тяжела работа кассиров! Бедненькие, постоянно в стрессеХаскиЛабрадорПитбультерьерПудельЭто разносторонний и творческий человекУ меня нет лучшего другаДобрейшей души человекСемейный человек с детьмиМы не ладимЯ всегда обращаюсь к ним за советомУ нас теплые отношения, я часто навещаю ихРодители - самые важные люди в моей жизниХорошая книга и обнимашки с котикомВизит к родне и семейный ужинСериалы и фастфудПрогулка на свежем воздухеДомик в деревнеКвартира в центре городаУединенное жилище в лесуБольшой уютный дом для всей семьиКриминальный сериалКулинарная передачаДокументальное киноСтарая комедияНовостиПрограмма про животныхПутешествияОбожаю готовитьЧтение хорошей литературыМастерить безделушки своими рукамиСпортКакое хобби? У меня его нет

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