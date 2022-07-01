Тест: Какими вы будете в старости?
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Тест: Какими вы будете в старости?

Тест: Какими вы будете в старости?

Время идет для всех, и каждый из нас когда-нибудь состарится А вот какими будете вы в преклонном возрасте? Милыми, заботливыми добряками или злобными ворчунами, которые будут без конца ругать молодежь?

Пройдите наш короткий тест из 8 вопросов и узнайте наперед, в кого вы превратитесь через пару-тройку десятков лет!

1. Итак, в супермаркете вы как всегда выбрали очередь с самым медленным кассиром. Ваши мысли во время ожидания:



Перейду-ка я в другую очередь, чтоб побыстрее пройти



Что-то долго, ну ладно, я никуда не спешу



Черт бы побрал эту черепаху на кассе!



Как же тяжела работа кассиров! Бедненькие, постоянно в стрессе

2. Какая порода собак импонирует вам больше всего?



Хаски



Лабрадор



Питбультерьер



Пудель

3. Опишите своего лучшего друга:



Это разносторонний и творческий человек



У меня нет лучшего друга



Добрейшей души человек



Семейный человек с детьми

4. Какие у вас отношения с родителями?



Мы не ладим



Я всегда обращаюсь к ним за советом



У нас теплые отношения, я часто навещаю их



Родители - самые важные люди в моей жизни

5. Как выглядит ваш типичный выходной?



Хорошая книга и обнимашки с котиком



Визит к родне и семейный ужин



Сериалы и фастфуд



Прогулка на свежем воздухе

6. Выберите дом, в котором вы хотели бы жить:



Домик в деревне



Квартира в центре города



Уединенное жилище в лесу



Большой уютный дом для всей семьи

7. Вы щелкаете каналы на телевизоре. На какой программе остановитесь?



Криминальный сериал



Кулинарная передача



Документальное кино



Старая комедия



Новости



Программа про животных

8. И, наконец, последний вопрос: какое у вас хобби?



Путешествия



Обожаю готовить



Чтение хорошей литературы



Мастерить безделушки своими руками



Спорт



Какое хобби? У меня его нет

Божий одуванчик!

Жизнерадостный долгожитель!

Злобный старикашка / ворчливая старушка

Мечта любого внучка!

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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