Турецкий художник демонстрирует магию реалистичного рисования и оживляет хорошо известных мультяшных героев
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Турецкий художник демонстрирует магию реалистичного рисования и оживляет хорошо известных мультяшных героев

Турецкий художник демонстрирует магию реалистичного рисования и оживляет хорошо известных мультяшных героев

Рисование давно вышло на новый уровень. Блогер и художник их Турции Хоссейн Диба доказывает это, изображая известных персонажей поп-культуры в сверхреалистичном стиле. Для этого парень задействует знания в области моделирования, скульптуры, текстурирования и многого другого. В результате у него получаются фактически ожившие персонажи, которые смотрят с экранов мониторов, точно реальные люди. Рассматривать такие иллюстрации одно удовольствие, ведь обилие новых деталей позволяет по полной изучить образ хорошо знакомого героя и увидеть то, что раньше оставалось незамеченным. Посмотреть все работы можно в Инстаграме* Хоссейна.

Вонючий Пит из «Истории игрушек»

Мультфильм «История игрушек 4» получила Оскар в 2020 году. Это было знаменательное событие для всей команды, работавшей над созданием картины.

Хелен Парр из мультфильма «Суперсемейка»

Боб Парр из «Суперсемейки»

Ганс Молман из мультсериала «Симпсоны»

Джессика Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера»

На момент своего выхода фильм «Кто подставил кролика Роджера» был одним из самых дорогостоящих в Голливуде. На его съёмку потратили около 70 миллионов долларов. Первые тест-показы картины закончились провалом. Однако со временем картина смогла полностью окупиться.

Карл Фредриксен из анимационного фильма «Вверх»

Рассел из анимационного фильма «Вверх»

Апу Нахасапимапетилон из мультсериала «Симпсоны»

Любопытно, что ещё в 2000 году мультсериал «Симпсоны» получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Ральф Виггам из мультсериала «Симпсоны»

Милхаус Ван Хутен из мультсериала «Симпсоны»

Абрахам Симпсон из мультсериала «Симпсоны»

Клоун Красти из мультсериала «Симпсоны»

Недвард Фландерс из мультсериала «Симпсоны»

Макс Пэйн — герой известной компьютерной игры

Здесь вы можете посмотреть на другие удивительные работы Хоссейна Диба и ещё раз убедиться в его невероятном таланте.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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